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Сергей Давыдов: Рианчо - человек-позитив

Экс-нападающий "Рубина" Сергей Давыдов поделился мнением о Рауле Рианчо.

"Рауль – отличный специалист, сильный тактик. Я работал с ним в "Рубине". Думаю, у него все получится в "Спартаке".

Он также очень позитивный человек, с ним весело, а когда есть такой человек в команде, тем более тренер, то всегда будет успех" – сказал Давыдов.

Sport24
Теги: Рианчо Давыдов Спартак
Сегодня, 17:57
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