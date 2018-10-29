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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Давыдов: Рианчо - человек-позитив
Экс-нападающий "Рубина" Сергей Давыдов поделился мнением о Рауле Рианчо.
"Рауль – отличный специалист, сильный тактик. Я работал с ним в "Рубине". Думаю, у него все получится в "Спартаке".
Он также очень позитивный человек, с ним весело, а когда есть такой человек в команде, тем более тренер, то всегда будет успех" – сказал Давыдов.
Sport24
"Рауль – отличный специалист, сильный тактик. Я работал с ним в "Рубине". Думаю, у него все получится в "Спартаке".
Он также очень позитивный человек, с ним весело, а когда есть такой человек в команде, тем более тренер, то всегда будет успех" – сказал Давыдов.
Sport24
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