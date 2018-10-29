Сергей Давыдов: Рианчо - человек-позитив

Экс-нападающий "Рубина" Сергей Давыдов поделился мнением о Рауле Рианчо."Рауль – отличный специалист, сильный тактик. Я работал с ним в "Рубине". Думаю, у него все получится в "Спартаке".Он также очень позитивный человек, с ним весело, а когда есть такой человек в команде, тем более тренер, то всегда будет успех" – сказал Давыдов.