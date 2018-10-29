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Валерий Рейнгольд: "Спартак" еще долго будет играть невнятно, нервозно и нестабильно

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рубина" (1:1) в 12-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Так невнятно, нервозно и нестабильно "Спартак" будет играть ещё долго. Возможно, после матча в Казани руководство "Спартака" окончательно утвердит какого-то специалиста на должности главного тренера. А так, повторю: я категорически против того, что клуб сделал с Каррерой. Даже если бы были какие-то жёсткие поводы к отставке, можно было потерпеть. А здесь ничего страшного не было, необходимости в отставке не было абсолютно никакой! А произошедшее в итоге - очередная подстава "Спартака" в адрес самого себя. Так не делается, это не солидно и не серьёзно.

Ждать сегодня красивой и качественной игры от "Спартака" не приходится, её нет, таково положение вещей. К тому же, читал, что основные легионеры "красно-белых" выступили категорически против отставки Карреры. Так что можно только представить, какая обстановка царит внутри коллектива, в раздевалке.

- Об информации о том, что Валерий Карпин может вернуться в "Спартак" на пост главного тренера:

Я против, это очевидно. Не хочу обвинять в чём-то Карпина, я рассматриваю лишь его профессиональную сторону: Карпин не тренер, таково моё мнение. Его "Ростов" находится в верхней части таблицы, но команда играет в анти-футбол, не играет сама и другим не даёт, играет жёстко, никакого новаторства. Такой футбол в их исполнении продлится некоторое время и иссякнет, пока есть силы и "физика" на уровне. Пока у них есть силы бить по рёбрам - они будут играть.

Тактически "Ростов" Карпина не блещет. И если этот специалист придёт в "Спартак" - команде он ничего не даст, потому что, как мне видится, он очень слабо разбирается в футболе. Компенсировать нехватку собственных качеств можно было бы мешком денег на усиление состава, ну или текущим составом, если в нём были бы собраны мастера высочайшего класса. Но в "Спартака" этого сегодня нет. Мастерство и человеческий ресурс никто не отменял.

И перед тем, как убрать Карреру, нужно было найти ему замену. Я не говорю, что итальянец великий специалист, но зачем увольнять без договорённости с конкретным специалистом, с конкретной заменой. Ну и, в коллективе должны быть люди, которые поведут за собой, а в "Спартаке" таковых сегодня нет. Кто играть будет?! Ломовицкий, Игнатов, Рассказов... пока это несерьёзно. Вот и от перечисленных факторов все внутренние проблемы, и игра, которую команда демонстрирует в том числе и на международной арене.

Rusfootball.info
Теги: Спартак Рубин Рейнгольд
Вчера, 23:35
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