Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Вице-президент РФС: Черчесов полностью сосредоточен на работе со сборной

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал информацию о возможном совмещении Станиславом Черчесовым постов главного тренера сборной России и клуба.

"Станислав Саламович сосредоточен только на работе со сборной. Мы очень надеемся, что вместе с ним национальная команда будет двигаться только вперед", – сказал Анохин.

Ранее 55-летнего специалиста ранее называли одним из кандидатов на пост главного тренера "Спартака".

"Известия"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 08:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.