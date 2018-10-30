Вице-президент РФС: Черчесов полностью сосредоточен на работе со сборной

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал информацию о возможном совмещении Станиславом Черчесовым постов главного тренера сборной России и клуба."Станислав Саламович сосредоточен только на работе со сборной. Мы очень надеемся, что вместе с ним национальная команда будет двигаться только вперед", – сказал Анохин.Ранее 55-летнего специалиста ранее называли одним из кандидатов на пост главного тренера "Спартака".