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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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18:08
Алексей Зинин: агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер (2)
Алексей Зинин: агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер (2)
17:31
Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах" (4)
Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах" (4)
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Сергей Юран: Федун говорил, что Карпин сбитый летчик, какая речь может быть о переговорах? (5)
14:17
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
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Сергей Кривохарченко: показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию (2)
Сергей Кривохарченко: показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию (2)
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Последствия рассечения Сердара Азмуна после столкновения с Могилевцом на тренировке (фото) (2)
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Егор Сорокин: выйти на 90-й минуте, забить первым касанием - такое случается один раз в карьере (1)
Егор Сорокин: выйти на 90-й минуте, забить первым касанием - такое случается один раз в карьере (1)
Фёдором Чаловым интересуется "Уотфорд"
Как стало известно, 20-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в число кандидатов на усиление атаки "Уотфорда", который сейчас занимает 7-е место в АПЛ.
Внимание селекционеров британцев форвард привлек результативной игрой в первой части сезона-2018/19 - армеец лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 8 голов в 12-ти турах.
Ранее Алексей Зинин, глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, работавший в разное время на руководящих постах в "Локомотиве", "Спартаке", "Краснодаре" написал в своем Твиттере: "Агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер за 5 миллионов евро".
"Спорт-Экспресс".
Внимание селекционеров британцев форвард привлек результативной игрой в первой части сезона-2018/19 - армеец лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 8 голов в 12-ти турах.
Ранее Алексей Зинин, глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, работавший в разное время на руководящих постах в "Локомотиве", "Спартаке", "Краснодаре" написал в своем Твиттере: "Агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер за 5 миллионов евро".
"Спорт-Экспресс".
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