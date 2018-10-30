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Фёдором Чаловым интересуется "Уотфорд"

Как стало известно, 20-летний нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в число кандидатов на усиление атаки "Уотфорда", который сейчас занимает 7-е место в АПЛ.

Внимание селекционеров британцев форвард привлек результативной игрой в первой части сезона-2018/19 - армеец лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 8 голов в 12-ти турах.

Ранее Алексей Зинин, глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, работавший в разное время на руководящих постах в "Локомотиве", "Спартаке", "Краснодаре" написал в своем Твиттере: "Агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер за 5 миллионов евро".

"Спорт-Экспресс".
Теги: Чалов Уотфорд ЦСКА
Сегодня, 18:44
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#8  Egorysche   (Сегодня, 19:45)
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не возьмут, в Англии жёсткий лимит на тех, кто не представляет сборную своей страны. у Чалова пока недостаточно игр за основную сборную (их вообще нет)
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#7  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 19:41)
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Потом придут за Кучаевым и Ахметовым. А вот выпускники самой лудшый во Вселенной Окодемии спатака- никому и даром не нужны. Новый месси выступает в Юрмале в Аншлаге, будущий Черенков- сгнил где- то на лавке в ЛФЛ.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#6  Volodia379   (Сегодня, 19:38)
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Думбия и Мусса вроде по сильнее были и где они сейчас! Утка!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#5  anonymous   (Сегодня, 19:36)
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Цитата: Daniel Amokachi
В смысле?! А разве для того чтобы в Англии играть не нужно н-ное количество игр за сборную основную провести?

вроде у них послабление для молодых игроков
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  Batman   (Сегодня, 19:26)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян в Твиттере вступил в спор с главой Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексеем Зининым по поводу трансферной стоимости Федора Чалова. Зинин написал, что клуб из Лондона попросил помочь оформить трансфер форварда за 5 миллионов евро.

"Алексей, сколько по вашему стоит сегодня нападающий из Европы, ровесник Чалова, играющий в U21, где игроки на 2 года старше, и с такой же статистикой? Тот, кто прислал авторизацию, точно землянин?" - написал Мовсесьян.

"В зависимости от чемпионата, в котором он играет, от 1,5 до 5 миллионов евро", - ответил Зинин.

"Вы правильно поняли, речь идет о нападающем? Тогда ждем, когда за эту цену вы привезете его в Россию. Думаю будет очередь из желающих", - саркастически прокомментировал Мовсесьян.

Ответ Зинина вышел не менее острым: "Обращайтесь! Впрочем, не скромничайте, селекционеры ЦСКА умеют совершать подвиги и находить то, что еще или уже плохо лежит и что имеет нужный уровень и потенциал".

В текущем сезоне Чалов лидирует в споре бомбардиров РПЛ с 8 голами в 12 матчах.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#3  лад  USSR (Сегодня, 19:04)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Какие только тут не встретишь небылицы.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#2  Daniel Amokachi   (Сегодня, 19:01)
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online

В смысле?! А разве для того чтобы в Англии играть не нужно н-ное количество игр за сборную основную провести?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#1  alexey.shomin.9  Баден-Баден (Сегодня, 18:55)
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Болеет за:
ЦСКА
А может Вам ещё и ключь от квартиры дать где деньги лежат(с). А вообще, улыбнуло stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
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