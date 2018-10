Футболист "Зенита" купил инсулиновую помпу 14-летнему болельщику с сахарным диабетом

View this post on Instagram

ИГРА В ЗАЩИТЕ ? ?Сегодня у Никиты ещё один счастливый день! Десятки коробок на его ученическом столе - это долгожданная и жизненноважная инсулиновая помпа. И, конечно, комплектующие её сенсоры, резервуары, трансмиттер. Всё, что поможет мальчику забыть о ежедневной боли и шприцах. Всё, что научит милосердию. Благотворитель Никиты решил остаться неизвестным, но мы хотим приоткрыть маленькую тайну для самого ребенка. Это один из игроков футбольного клуба @zenit_spb, который защищает честь команды не только на поле, но и в жизни. ?"Нам до сих пор не верится что помпа есть! - пишет мама Никиты Зоткина, Ирина. - Я хочу сказать огромнейшее спасибо нашим благотворителям, Фонду помощи "География Добра" и ребятам из "Play and Help". Я не представляю, как у вас это получается, но это очень здорово! Мы с Никитой уже записались к врачу на подбор дозировок и будем проходить обучение. Низкий поклон и самое сердечное спасибо всем, кто помог!" #ФКЗенит #Зенит #ГеографияДобра #ИграйиПомогай #PlayandHelp #спасибо #радость #ура #диабет #charity #geodobra #СанктПетербург #добробезграниц #ЖивиЛюбиБлагоДари