Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Футболист "Зенита" купил инсулиновую помпу 14-летнему болельщику с сахарным диабетом

Футболист "Зенита" купил 14-летнему болельщику Никите Зоткину инсулиновую помпу.

У него сахарный диабет 1-го типа. Стоимость прибора и необходимых первоначальных расходных материалов составляет 320?512 рублей, что является непосильной суммой для родителей.

"Сегодня у Никиты еще один счастливый день! Десятки коробок на его ученическом столе — это долгожданная и жизненноважная инсулиновая помпа. И, конечно, комплектующие ее сенсоры, резервуары, трансмиттер. Все, что поможет мальчику забыть о ежедневной боли и шприцах. Все, что научит милосердию. Благотворитель Никиты решил остаться неизвестным, но мы хотим приоткрыть маленькую тайну для самого ребенка. Это один из игроков футбольного клуба «Зенит», который защищает честь команды не только на поле, но и в жизни", — сообщил фонд помощи "География Добра".

View this post on Instagram

ИГРА В ЗАЩИТЕ ? ?Сегодня у Никиты ещё один счастливый день! Десятки коробок на его ученическом столе - это долгожданная и жизненноважная инсулиновая помпа. И, конечно, комплектующие её сенсоры, резервуары, трансмиттер. Всё, что поможет мальчику забыть о ежедневной боли и шприцах. Всё, что научит милосердию. Благотворитель Никиты решил остаться неизвестным, но мы хотим приоткрыть маленькую тайну для самого ребенка. Это один из игроков футбольного клуба @zenit_spb, который защищает честь команды не только на поле, но и в жизни. ?"Нам до сих пор не верится что помпа есть! - пишет мама Никиты Зоткина, Ирина. - Я хочу сказать огромнейшее спасибо нашим благотворителям, Фонду помощи "География Добра" и ребятам из "Play and Help". Я не представляю, как у вас это получается, но это очень здорово! Мы с Никитой уже записались к врачу на подбор дозировок и будем проходить обучение. Низкий поклон и самое сердечное спасибо всем, кто помог!" #ФКЗенит #Зенит #ГеографияДобра #ИграйиПомогай #PlayandHelp #спасибо #радость #ура #диабет #charity #geodobra #СанктПетербург #добробезграниц #ЖивиЛюбиБлагоДари

A post shared by БФ География Добра (@geodobra_official) on

Теги: Зенит
Сегодня, 22:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
14
(2)
#14  Frankenstein   (Сегодня, 23:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец,поступок достойный уважения!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#13  guns111  Выборг (Сегодня, 23:05)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Это не тишина, это пиар Зенита. Тишина - это капитан хоккейного Локомотива Ярославль, который годами отчислял больным детям АНОНИМНО и его последний транш был за несколько минут до крушения самолёта с командой. Вот это был Человек.

Закройся вообще чучело. Причем здесь пиар и игроки локо,земля пухом. Свинот а грязная


--------------------
Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#12  Romella  Красноярск (Сегодня, 23:03)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ziggy
Тишина - это капитан хоккейного Локомотива Ярославль, который годами отчислял больным детям АНОНИМНО и его последний транш был за несколько минут до крушения самолёта с командой. Вот это был Человек.

Иван Ткаченко..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#11  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 23:01)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Умница, добрые дела любят тишину.


Это не тишина, это пиар Зенита. Тишина - это капитан хоккейного Локомотива Ярославль, который годами отчислял больным детям АНОНИМНО и его последний транш был за несколько минут до крушения самолёта с командой. Вот это был Человек.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#10  guns111  Выборг (Сегодня, 22:58)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
угу и в драку он попал случайно и в Монако тоже и другие скандальные выходки, а так то он святой!

Мы все не без греха


--------------------
Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#9  anonymous   (Сегодня, 22:55)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Skyline
Цитата: liasport433
Если это кокорин то, стоит задуматься о личных мотивах, лучше бы до драки так

если это кокорин. это не ради каких того что бы отмазаться. он всегда помогает. просто не афиширует.
ведь людям это не интересно. им больше интересны его ошибки.з а которые в него можно говном покидатся

угу и в драку он попал случайно и в Монако тоже и другие скандальные выходки, а так то он святой!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#8  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:51)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
Если это кокорин то, стоит задуматься о личных мотивах, лучше бы до драки так

если это кокорин. это не ради каких того что бы отмазаться. он всегда помогает. просто не афиширует.
ведь людям это не интересно. им больше интересны его ошибки.з а которые в него можно говном покидатся


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#7  liasport433   (Сегодня, 22:48)
  • -4
  •  (10)

Если это кокорин то, стоит задуматся о личных мотивах, лучшебы до драки так
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:45)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
не должны болеть дети...

ты смотри: какая-то сифотная мразь считает , что это не так...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  guns111  Выборг (Сегодня, 22:45)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
++++++++++++++++++++++++++++++


--------------------
Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#4  holod  хамина (Сегодня, 22:42)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
спасибо этому ЧЕЛОВЕКУ!!!! молодец............
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:37)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
уверен что это Кокорин. хз почему
А Пацану здоровья


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 22:37)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Умница, добрые дела любят тишину.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:35)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Достойно... Как мало футболистов, готовых помочь детям(((


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.