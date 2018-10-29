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Футболист "Зенита" купил инсулиновую помпу 14-летнему болельщику с сахарным диабетом
У него сахарный диабет 1-го типа. Стоимость прибора и необходимых первоначальных расходных материалов составляет 320?512 рублей, что является непосильной суммой для родителей.
"Сегодня у Никиты еще один счастливый день! Десятки коробок на его ученическом столе — это долгожданная и жизненноважная инсулиновая помпа. И, конечно, комплектующие ее сенсоры, резервуары, трансмиттер. Все, что поможет мальчику забыть о ежедневной боли и шприцах. Все, что научит милосердию. Благотворитель Никиты решил остаться неизвестным, но мы хотим приоткрыть маленькую тайну для самого ребенка. Это один из игроков футбольного клуба «Зенит», который защищает честь команды не только на поле, но и в жизни", — сообщил фонд помощи "География Добра".
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ИГРА В ЗАЩИТЕ ? ?Сегодня у Никиты ещё один счастливый день! Десятки коробок на его ученическом столе - это долгожданная и жизненноважная инсулиновая помпа. И, конечно, комплектующие её сенсоры, резервуары, трансмиттер. Всё, что поможет мальчику забыть о ежедневной боли и шприцах. Всё, что научит милосердию. Благотворитель Никиты решил остаться неизвестным, но мы хотим приоткрыть маленькую тайну для самого ребенка. Это один из игроков футбольного клуба @zenit_spb, который защищает честь команды не только на поле, но и в жизни. ?"Нам до сих пор не верится что помпа есть! - пишет мама Никиты Зоткина, Ирина. - Я хочу сказать огромнейшее спасибо нашим благотворителям, Фонду помощи "География Добра" и ребятам из "Play and Help". Я не представляю, как у вас это получается, но это очень здорово! Мы с Никитой уже записались к врачу на подбор дозировок и будем проходить обучение. Низкий поклон и самое сердечное спасибо всем, кто помог!" #ФКЗенит #Зенит #ГеографияДобра #ИграйиПомогай #PlayandHelp #спасибо #радость #ура #диабет #charity #geodobra #СанктПетербург #добробезграниц #ЖивиЛюбиБлагоДари
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