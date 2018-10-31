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Азмун и Могилевец тренируются по индивидуальной программе

Футболисты "Рубина" Сердар Азмун и Павел Могилевец занимаются по индивидуальной программе.

Напомним, игроки получили повреждения перед игрой 12-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1). Они столкнулись друг с другом на предматчевой тренировке при отработке стандартных положений. Оба футболиста пропустили игру 12-го тура против "Спартака" (1:1). Во вторник они не тренировались.

"Р-Спорт"
Теги: Азмун Могилевец Рубин
Сегодня, 18:24
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