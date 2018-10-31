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Борис Ротенберг - в старте "Локомотива" на матч с "Енисеем"

"Локомотив" объявил состав на матч 1/8 финала Кубка России против "Енисея".

"Локомотив": Коченков - Ротенберг, Михалик, Крыховяк, Идову - Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Тугарев - Эдер.

Запасные: Медведев, Лысов, Миронов, Куликов, Лапшов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Хеведес, Маргасов, Игнатьев.
Теги: Локомотив Енисей
Сегодня, 18:25
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8
(0)
#8  Евгений8  Санкт -Петербург (Сегодня, 19:55)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
дефки однако слиться решили....
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#7  teacher   (Сегодня, 19:47)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Кабзда Енисею!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#6  scorpion 69  колпино (Сегодня, 19:25)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Trucha
сколько у него игр за Локо? smile
Один раз в год играет и то выпускают на не нужные матчи)

как и у нас завтра с Ростовом половина лавочников выйдет smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#5  Конек   (Сегодня, 19:10)
  • -2
  •  (2)

Цитата: tiki
Цитата: Trucha
сколько у него игр за Локо? smile
Один раз в год играет и то выпускают на не нужные матчи)

я понимаю иронию
но ведь парень с таким состоянием и имея все - мог бы гонять на гелентвагенах по центрам город бухими
а этот хотя бы реально как то пытается

ну да, хоть мажорчег, но с личными амбициями smirk
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#4  junga  Сочи (Сегодня, 18:55)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уд
Цитата: filin89
Чемпион России, между прочим :

Удивлен, что Черчесов на него внимание на обращает, чемпион, суперзащ и просто лавочный талисманчик, с ним на лавке точно до финала бы дошли


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#3  filin89  Коми Африка (Сегодня, 18:47)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Trucha,
Чемпион России, между прочим smirk :
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 18:33)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Trucha
сколько у него игр за Локо? smile
Один раз в год играет и то выпускают на не нужные матчи)

я понимаю иронию
но ведь парень с таким состоянием и имея все - мог бы гонять на гелентвагенах по центрам город бухими
а этот хотя бы реально как то пытается


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Trucha   (Сегодня, 18:28)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
сколько у него игр за Локо? smile
Один раз в год играет и то выпускают на не нужные матчи)
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
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