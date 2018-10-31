Алексей Сутормин: создали достаточно моментов, но не смогли их реализовать

После матча 1/8 кубка России «Оренбург» - «Тюмень» свой комментарий дал полузащитник нижегородцев, автор единственного мяча в матче Алексей Сутормин.- Хорошая, но не простая игра, соперник организованно и компактно оборонялся, не давая нам много пространства. Мы создали достаточно моментов, но не смогли их реализовать, есть над чем работать, двигаемся дальше.- Было непросто, опять же повторюсь, «Тюмень» старалась очень компактно обороняться и выбегать в быстрые контратаки.- Помню Дима Андреев сделал диагональную передачу, там Артём Галаджан скинул мяч на Артема Кулишева и тот чуть не протолкнул мяч в ворота, потом была борьба и мяч выбили, я уже бежал его подбирать, как услышал свисток и увидел что судья показывает на точку, а дальше надо было его забить, что и удалось сделать.- Не могу говорить за все команды-кто то из команд больше ротации производит в этих играх. Надо сказать, что соперники из лиг ниже настраиваются сильнее, всем хочется обыграть команду премьер лиге. Наша задача стараться побеждать в каждом матче, добиваться нужного нам результата и как можно дальше пройти в кубке!С Алексеем Суторминым общался Миша-Пират.