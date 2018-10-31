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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Алексей Сутормин: создали достаточно моментов, но не смогли их реализовать
После матча 1/8 кубка России «Оренбург» - «Тюмень» свой комментарий дал полузащитник нижегородцев, автор единственного мяча в матче Алексей Сутормин.
- Твой комментарий прошедшему матчу.
- Хорошая, но не простая игра, соперник организованно и компактно оборонялся, не давая нам много пространства. Мы создали достаточно моментов, но не смогли их реализовать, есть над чем работать, двигаемся дальше.
- На сколько тяжело было играть против команды ФНЛ?
- Было непросто, опять же повторюсь, «Тюмень» старалась очень компактно обороняться и выбегать в быстрые контратаки.
- На твоём счету единственный гол с пенальти. Вспомни эпизод который ему предшествовал, и сам пенальти.
- Помню Дима Андреев сделал диагональную передачу, там Артём Галаджан скинул мяч на Артема Кулишева и тот чуть не протолкнул мяч в ворота, потом была борьба и мяч выбили, я уже бежал его подбирать, как услышал свисток и увидел что судья показывает на точку, а дальше надо было его забить, что и удалось сделать.
- У нас довольно долго большинство команд Премьер Лиги вылетали уже на стадии 1/16 финала. На твой взгляд возвращается ли ценность кубка для наших топовых команд, или это только разовый случай этого розыгрыша?
- Не могу говорить за все команды-кто то из команд больше ротации производит в этих играх. Надо сказать, что соперники из лиг ниже настраиваются сильнее, всем хочется обыграть команду премьер лиге. Наша задача стараться побеждать в каждом матче, добиваться нужного нам результата и как можно дальше пройти в кубке!
Rusfootball.info. С Алексеем Суторминым общался Миша-Пират.
- Твой комментарий прошедшему матчу.
- Хорошая, но не простая игра, соперник организованно и компактно оборонялся, не давая нам много пространства. Мы создали достаточно моментов, но не смогли их реализовать, есть над чем работать, двигаемся дальше.
- На сколько тяжело было играть против команды ФНЛ?
- Было непросто, опять же повторюсь, «Тюмень» старалась очень компактно обороняться и выбегать в быстрые контратаки.
- На твоём счету единственный гол с пенальти. Вспомни эпизод который ему предшествовал, и сам пенальти.
- Помню Дима Андреев сделал диагональную передачу, там Артём Галаджан скинул мяч на Артема Кулишева и тот чуть не протолкнул мяч в ворота, потом была борьба и мяч выбили, я уже бежал его подбирать, как услышал свисток и увидел что судья показывает на точку, а дальше надо было его забить, что и удалось сделать.
- У нас довольно долго большинство команд Премьер Лиги вылетали уже на стадии 1/16 финала. На твой взгляд возвращается ли ценность кубка для наших топовых команд, или это только разовый случай этого розыгрыша?
- Не могу говорить за все команды-кто то из команд больше ротации производит в этих играх. Надо сказать, что соперники из лиг ниже настраиваются сильнее, всем хочется обыграть команду премьер лиге. Наша задача стараться побеждать в каждом матче, добиваться нужного нам результата и как можно дальше пройти в кубке!
Rusfootball.info. С Алексеем Суторминым общался Миша-Пират.
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