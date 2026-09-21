Черданцев оценил выступление ЦСКА

- На этом фоне особняком стоит ЦСКА. Можно сказать, что команда превзошла ожидания. Молодой тренер, было непонятно, как получится, плюс потери в составе, которые были и в прошлом сезоне, много молодых игроков в обороне.
При определенном стечении обстоятельств в пользу команды она по таблице оказалась выше, чем можно было ожидать. Эту часть сезона они прошли здорово, - сказал Черданцев "Матч ТВ".
После девяти туров армейцы набрали 19 очков и занимают четвёртое место, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла. ЦСКА остаётся единственной командой РПЛ без поражений: пять побед и четыре ничьих. Следующий матч команда Дмитрия Игдисамова проведёт 11 октября дома с "Родиной".