Черданцев оценил выступление ЦСКА

Георгий Черданцев оценил выступление ЦСКА на старте нынешнего сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Комментатор считает, что армейцы сумели добиться более высокого положения в таблице, чем можно было предположить перед началом чемпионата.

- На этом фоне особняком стоит ЦСКА. Можно сказать, что команда превзошла ожидания. Молодой тренер, было непонятно, как получится, плюс потери в составе, которые были и в прошлом сезоне, много молодых игроков в обороне.

При определенном стечении обстоятельств в пользу команды она по таблице оказалась выше, чем можно было ожидать. Эту часть сезона они прошли здорово, - сказал Черданцев "Матч ТВ".

После девяти туров армейцы набрали 19 очков и занимают четвёртое место, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла. ЦСКА остаётся единственной командой РПЛ без поражений: пять побед и четыре ничьих. Следующий матч команда Дмитрия Игдисамова проведёт 11 октября дома с "Родиной".

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