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"Локомотив" разгромил "Енисей", братья Миранчуки забили три мяча

В матче 1/8 финала Кубка России "Локомотив" на своем поле разгромил "Енисей".

Кубок России

1/8 финала

"Локомотив" – "Енисей" 4:1

Голы: Эдер, 13 (пен), Ан. Миранчук, 39, 57, Ал. Миранчук, 48 - Кутьин, 85 (пен).

"Локомотив": Коченков, Идову, Крыховяк, Михалик, Ротенберг, Тарасов (Фернандеш, 46), Баринов, Тугарев, Жемалетдинов, Ан. Миранчук (Куликов, 64), Эдер (Ал. Миранчук, 46).

"Енисей": Юрченко, Занев (Грицаенко, 62), Кичин, Дугалич, Ятченко, Огуде, Фатуллаев (Комков, 46), Зотов, Комолов, Саркисов, Бодул (Кутьин, 54).

Предупреждения: Дугалич, 12, Крыховяк, 60, Комков, 76, Тугарев, 78, Ротенберг, 90+2.
Удаление: Крыховяк, 71.
Теги: Локомотив Енисей
Сегодня, 21:24
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8
(3)
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 21:59)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
В сраптак их, срочно,

В спартак теперь другие приоритеты, туда Кононов придёт. Мирзова, мечту свинарни притащит. Видел, какой он гол чехам забил?
Очень символично, что он придёт в великий клуб: оттянул на Кубок спартак, теперь вот женится, по принуждению. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  sanyapytilin   (Сегодня, 21:46)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
В сраптак их, срочно, они любят шкурить другие клубы...и негров любят


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#6  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:41)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Blessing
Цитата: кочегар
теперь Рубин

...и всё. disappointed

... и всё будет уже завтра для вас от Валеры.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#5  Hank Moody  Россия (Сегодня, 21:32)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Поздравления паравозам, Антон порадовал,Тугарев хорош был


--------------------
— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#4  boralex  саратов (Сегодня, 21:32)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой! В отличии от матча трёхдневной давности, Енисей сыграл гораздо слабее. Локо не основой играл веселее! Браты - молодцы!!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 21:31)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: кочегар
теперь Рубин

...и всё. disappointed


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  filin89  Коми Африка (Сегодня, 21:27)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой! Енисей, вообще, никакой был. Тугарев молодцом, давно ждал его в основе.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#1  кочегар  Кубань (Сегодня, 21:27)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
теперь Рубин
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
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