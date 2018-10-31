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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Полузащитник "Енисея" Павел Комолов: понимаем, что теперь надо только побеждать
Полузащитник "Енисея" Павел Комолов прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с "Локомотивом" (1:4).
- В раздевалке не царило уныние?
- Бывает и хуже.
- В чемпионате России теперь необходимо обыгрывать прямого конкурента «Анжи»?
- Да, мы сами понимаем, что теперь надо только побеждать .
- В премьер-лиге остаться хочется?
- Да, конечно.
- В сегодняшней игре было достаточно моментов у «Енисея», почему не удалось реализовать?
- Они есть в каждом матче, и я считаю, что всегда мешает только одно - нехватка мастерства.
- Может в голове уже что-то засело?
- Да, когда одни да другим накапливаются негативные результаты, безусловно, тяжело. Ничего, надо перебарывать.
- Стараетесь не обращать на это внимание?
. Играть в футбол под психологическим давлением всегда тяжело. Мы готовы ко всему. Короче говоря, нормально всё будет.
- Не утомило ли Вас два матча с одной командой за четыре дня?
- Нет, с этим все нормально. Немного странновато, конечно, но получилось два разных матча. В целом, мы привыкли играть по два раза за четыре дня.
Rusfootball.info
- В раздевалке не царило уныние?
- Бывает и хуже.
- В чемпионате России теперь необходимо обыгрывать прямого конкурента «Анжи»?
- Да, мы сами понимаем, что теперь надо только побеждать .
- В премьер-лиге остаться хочется?
- Да, конечно.
- В сегодняшней игре было достаточно моментов у «Енисея», почему не удалось реализовать?
- Они есть в каждом матче, и я считаю, что всегда мешает только одно - нехватка мастерства.
- Может в голове уже что-то засело?
- Да, когда одни да другим накапливаются негативные результаты, безусловно, тяжело. Ничего, надо перебарывать.
- Стараетесь не обращать на это внимание?
. Играть в футбол под психологическим давлением всегда тяжело. Мы готовы ко всему. Короче говоря, нормально всё будет.
- Не утомило ли Вас два матча с одной командой за четыре дня?
- Нет, с этим все нормально. Немного странновато, конечно, но получилось два разных матча. В целом, мы привыкли играть по два раза за четыре дня.
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