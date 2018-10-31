Полузащитник "Енисея" Павел Комолов: понимаем, что теперь надо только побеждать

Полузащитник "Енисея" Павел Комолов прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с "Локомотивом" (1:4).- Бывает и хуже.- Да, мы сами понимаем, что теперь надо только побеждать .- Да, конечно.- Они есть в каждом матче, и я считаю, что всегда мешает только одно - нехватка мастерства.- Да, когда одни да другим накапливаются негативные результаты, безусловно, тяжело. Ничего, надо перебарывать.. Играть в футбол под психологическим давлением всегда тяжело. Мы готовы ко всему. Короче говоря, нормально всё будет.- Нет, с этим все нормально. Немного странновато, конечно, но получилось два разных матча. В целом, мы привыкли играть по два раза за четыре дня.