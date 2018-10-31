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Полузащитник "Енисея" Павел Комолов: понимаем, что теперь надо только побеждать

Полузащитник "Енисея" Павел Комолов прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с "Локомотивом" (1:4).

- В раздевалке не царило уныние?

- Бывает и хуже.

- В чемпионате России теперь необходимо обыгрывать прямого конкурента «Анжи»?

- Да, мы сами понимаем, что теперь надо только побеждать .

- В премьер-лиге остаться хочется?

- Да, конечно.

- В сегодняшней игре было достаточно моментов у «Енисея», почему не удалось реализовать?

- Они есть в каждом матче, и я считаю, что всегда мешает только одно - нехватка мастерства.

- Может в голове уже что-то засело?

- Да, когда одни да другим накапливаются негативные результаты, безусловно, тяжело. Ничего, надо перебарывать.

- Стараетесь не обращать на это внимание?

. Играть в футбол под психологическим давлением всегда тяжело. Мы готовы ко всему. Короче говоря, нормально всё будет.

- Не утомило ли Вас два матча с одной командой за четыре дня?

- Нет, с этим все нормально. Немного странновато, конечно, но получилось два разных матча. В целом, мы привыкли играть по два раза за четыре дня.

Rusfootball.info
Теги: Комолов Енисей Локомотив
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