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Вице-президент РФС: вообще нет сомнений в том, что Петербург победит в борьбе за финал ЛЧ-2021

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал заявку стадиона "Санкт-Петербург" на принятие финала Лиги чемпионов-2021.

"Мы полностью готовы провести такого соревнование такого урвоня. Стадион прекрасный, уже принимал матчи чемпионата мира и еще примет четыре игры чемпионата Европы в 2020 году.

И это единственный стадион с крышей. Я не сомневаюсь, что мы в итоге победим", – заявил Анохин.

Телеканал 360
Теги: Зенит
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