Вице-президент РФС: вообще нет сомнений в том, что Петербург победит в борьбе за финал ЛЧ-2021

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал заявку стадиона "Санкт-Петербург" на принятие финала Лиги чемпионов-2021."Мы полностью готовы провести такого соревнование такого урвоня. Стадион прекрасный, уже принимал матчи чемпионата мира и еще примет четыре игры чемпионата Европы в 2020 году.И это единственный стадион с крышей. Я не сомневаюсь, что мы в итоге победим", – заявил Анохин.