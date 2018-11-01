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Директор академии "Спартак" ответил на заявление Роспотребнадзора о нелегальном интернате

Директор академии "Спартак" имени Федора Черенкова Дмитрий Сидоров ответил на заявление Роспотребнадзора о нелегальном интернате на территории академии.

"Все воспитанники академии и взрослые сотрудники обследованы, проведена вакцинация. Выполнены необходимые работы по дезинфекции. Причем начались все эти действия еще до получения предписаний.

Интернат работал на протяжении восьми лет, готовил кадры. Все о его существовании прекрасно знали. Мы ни от кого не прятались. Академия регулярно проходила все необходимые проверки, получала разрешения. В том числе от санитарно-эпидемиологической службы.

В чем же тогда суть претензий? В том, что случаи инфекционных заболеваний требуют тщательного разбирательства. Поэтому на данный момент деятельность интерната приостановлена. У детей как раз наступают каникулы, они разъезжаются по домам. В самое ближайшее время все нарушения будут устранены согласно предписаниям, а документы приведены в порядок. Рассчитываем, что уже скоро продолжим работать в прежнем режиме", — цитирует Сидорова официальный сайт "Спартака".
Теги: Спартак
Сегодня, 18:16
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#5  Сибирячок   (Сегодня, 19:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Федуну надо родственников из структуры убирать - никто работать из них не хочет. Да и сам похоже, забил на клуб.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Batman   (Сегодня, 18:57)
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online
Болеет за:
ЦСКА
GS,
Каких чурок, дебил? Содексо по всему миру работает.

Самое смешное, что документы надо в порядок привести, за 8 лет не удосужились
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#3  GS  Москва (Сегодня, 18:45)
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online

Из названия ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ» очевидно, что чурок наняли детей кормить, сэкономили, блин.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 18:32)
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Болеет за:
«Спартак»
А что он еще ответит?)))) сознается?)))
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 18:18)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да пошел ты в жопу, директор! © stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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