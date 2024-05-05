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Тренер “Зенита” Оливейра: Педро – серьезный парень. Даже стесняется чуть-чуть

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Тренер “Зенита” Вильям Оливейра рассказал об адаптации Педро в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
— Как Педро влился в коллектив? Хорошо, Педро молодой. Достаточно серьезный парень. Даже стесняется чуть-чуть. Но вы сами видели на футбольном поле, что у него есть сильные качества.

Напомним, Педро 18 лет. Бразильский футболист присоединился к петербургскому “Зениту” в минувшее зимнее трансферное окно. С вингером сине-бело-голубые заключили соглашение, рассчитанное до декабря 2028 года. В нынешнем сезоне Педро принял участие в 11 матчах. Он забил три гола.

Источник: “СЭ”

Зенит Педро Оливейра
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