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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
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Махачкала Арсенал
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Оренбург
Оренбург
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Валерий Рейнгольд: тренер уволен, новый не назначен, а Федун на отдыхе. Ну просто песня!
Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд пообщался с корреспондентом Rusfootball.info на тему нынешней ситуации в стане "народной команды".
- Что скажите об игре «Спартака»?
- Если честно, то ничего не могу сказать. Матч, молодцы, выиграли. Но провели его плохо. Команда неважно выглядит, и неясно когда из этого штопора она выйдет. Что происходит в команде – судить трудно.
Впереди ничего нет. Да, команда держит мяч. И сегодня на поле было много молодых игроков. Но это абсолютно не та молодёжь что мы бы хотели видеть. По крайней мере на текущий момент – посмотрим что будет дальше.
С такой командой как «Анжи» нужно выходить и показывать всё что ты умеешь. Ведь во встречах с подобными командами молодые игроки, выходя на поле могли бы сделать себе карьеру. Выйти и забей два мяча – и на тебя уже будут смотреть как на игрока основного состава. Просто выходи и показывай: чему тебя обучали в академии Черенкова, чему тебя научила футбольная жизнь. Но ни в Рассказове, ни в Ломовицком, ни в Игнатове, ни в Тимофееве я ничего особенного не увидел.
Командные действия в «Спартаке», если уж честно – таковы что у меня слезы на глазах. Да, мяч держится. Но всё это словно для того, чтобы только держать мяч. Понятно, что по исполнительскому мастерству «Спартак» выше «Анжи». Но превратите это во что-то в игре!
- Как оцениваете Ханни?
- Он забил хороший мяч. Здорово. Но на него хорошую передачу с фланга сделал Мельгарехо. Это, кстати, один из немногих игроков, кого я бы вчера похвалил. Он сыграл хорошо. А Ханни… такой команде как «Анжи» он по идее должен спокойно забивать 2-3 мяча. В этом моменте он сыграл здорово, на опережении забил в одно касание. А после этого что? Сдулся? Извините но для матча одного этого момента мало.
Если ты выходишь на поле – нужно создавать моменты, открываться, показывать дриблинг, скоростные качества. Футбол красив именно этим. Ведь условия в «Спартаке» сумасшедшие, просто играй в футбол и показывай своё мастерство. Но этого нет.
Вы знаете, боюсь, что мы скоро доиграемся до того, что люди вообще перестанут ходить на стадион. Смотреть на то, что происходит сегодня на футбольном поле без слёз нельзя.
- Но быть может это связано с тем, что Рианчо лишь недавно стал главным, и опасается ошибок?
- Вы знаете, сейчас, например, ведётся много разговоров о тренере Аленичеве. Он мой одноклубник. Я очень уважаю его как игрока. Но его команда в двух играх пропускает семь мячей от «Локомотива». Ну что это такое?
Да, конечно, твой «Енисей» слабее «Локомотива». Тем более на выезде. Но создай хорошую, насыщенную оборону и сыграй на контратаках. Покажите зубы – будьте мужиками. А команда словно приехала с мыслью «забивайте сколько хотите». Но ведь так нельзя на поле выходить.
Сейчас идёт много разговоров: снимут его с работы или нет? Но с такой игрой, если уж честно, нужно самому подавать заявление об уходе. Тренер — это очень сложная работа. Она намного тяжелее чем у футболиста. Он ведь отвечает за результат. Но когда я смотрю на «Енисей» - меня это потрясает. Никаких выводов Аленичев словно не делает. И это для меня очень обидно – ведь его я очень уважаю.
Но что происходит тут – непонятно. Толи он не хочет их учить, толи у него нет настроения… Но ведь отдавать команду на растерзание на поле – так нельзя. У футболиста, в конце концов должно быть не только мастерство но и характер. А когда команда безвольно падает… Ты смотришь на эти игры, и подкрадывается мысль о том, что игроки, как-минимум не отрабатывают свой, далеко не самый дешёвый хлеб далеко не на все 100%.
Быть может я чего-то в «современном футболе» и не понимаю, но удовольствия от просмотра такой игры я абсолютно никакого не получаю.
- Кого, по-вашему стоит рассматривать «Спартаку» на должность главного тренера?
- Вы знаете, по этому поводу идёт множество разговоров. Говорят о Кононове, о Карпине. Но ведь тут дело уже не в главном тренере. А в том, кто хозяин, и кто управляет клубом. Хозяин клуба – Леонид Федун. Понимает ли он что-то в футболе? Думаю нет. Вот отсюда такой компот и получается. Ведь то, что он творит периодически не умещается вообще ни в какие ворота. И что, неужели никто не может ему подсказать? Но он хозяин. И он решает всё.
Кто будет следующим? Я не знаю. Кононов? Вы знаете, мы несколько лично знакомы. И если он придёт в такой «Спартак» - мне его жалко. Если честно, он помучается тут будь здоров. Тут вначале нужно разобраться в том, что происходит в руководстве «Спартака». От совета директоров в «Лукойле» и далее. А уж потом – смотреть на главного тренера.
Вы посмотрите внимательно – зарубежные известные специалисты отказываются тренировать «Спартак». Интересно, Леонид Арнольдович задумывался почему так происходит? Такую вот репутацию это руководство клуба, и он лично себе нажил. Лично мне будет жалко тех ребят, кто клюнут на эту наживку. Мне их просто будет жаль.
- Простите, но лично Федун не заставляет, как вы ранее сами говорили – играть в футбол в пенсионерском стиле. Он ведь этого банально не может сделать. Разве нет?
- Ну конечно нет. Он её хозяин – он одевает, обувает и кормит команду. Я говорю о других вопросах: господину Федуну не стоит вмешиваться в дела команды до той поры, пока в коллективе более-менее всё в порядке. И тем более – убирать тренера, что совсем недавно привёл «Спартак» к чемпионству. Не стоит забывать о том, что у Карреры уже есть определённая репутация. И что было бы такого страшного в том, чтобы человек отработал хотя-бы до конца, пусть и не контракта, но до какой-то логической точки? До конца года? Да ничего бы страшного не произошло.
Ведь чемпионат лишь только подходит к его олимпу. И ничего совсем уж страшного не происходило. Но Карреру взяли и словно на эмоциях выгнали. Извините, но в нормальном коллективе так не делается. Или вы думаете что любой другой, приглашаемый тренер в «Спартак» не увидит и для себя не проанализирует эту ситуацию?
Леонид Арнольдович должен понимать, что «Спартак» - это не его личная собственность. Он не создавал эту команду. Он пришёл в неё. Но он словно в своё время хапанул его себе. А сейчас такими вот действиями ещё и наживает себе врагов.
Вы посмотрите на то, что пишут и говорят болельщики? Люди озлоблены, и готовы порвать все билеты, абонементы и контрамарки. И не факт что только их они готовы порвать.
И посмотрите на этом фоне на то, как ведёт себя Гинер. Тут ведь огромная разница! Если вы видите что Каррера куда-то пошёл не туда, или делает что-то не то – вмешайтесь в ситуацию. Поговорите с ним, объяснитесь. Соберите на встречу с ним тот-же совет директоров, устройте встречу с ещё живыми «Спартаковскими» ветеранами. Я ведь буквально каждый день об этом говорю!
Вы думаете, что всё происходящее – оно впервые в истории происходит? Что ранее ни у кого опыта и знаний в преодолении подобных проблем нет? Вы что, реально считаете, будто это новая, совершенно никому неизвестная и невиданная ранее история? Кто-то взбунтовался, кто-то обижен – найдите время и просто откорректируйте эту историю. Не доводите до такого пика.
Если кто-либо так уж обижен – на нём нужно, как гласит пословица – «воду возить». Бочками. Нужно было своевременно в ситуации разобраться, и её успокоить. Но нет, из «Спартака» выгоняют тренера.
И делается это очень грамотно и уместно. Настолько, что теперь даже не могут никого на эту должность назначить. И что теперь говорит Федун? Он, видите-ли теперь отдыхает. Леонид Арнольдович, вы потрясающая фигура! Леонид Федун – совершенно потрясающая в спортивном мире фигура… Вы знаете, лично мне очень обидно то, что «Спартаком» руководит такая фигура. Которая уезжает на отдых в такой вот ситуации.
Rusfootball.info
- Что скажите об игре «Спартака»?
- Если честно, то ничего не могу сказать. Матч, молодцы, выиграли. Но провели его плохо. Команда неважно выглядит, и неясно когда из этого штопора она выйдет. Что происходит в команде – судить трудно.
Впереди ничего нет. Да, команда держит мяч. И сегодня на поле было много молодых игроков. Но это абсолютно не та молодёжь что мы бы хотели видеть. По крайней мере на текущий момент – посмотрим что будет дальше.
С такой командой как «Анжи» нужно выходить и показывать всё что ты умеешь. Ведь во встречах с подобными командами молодые игроки, выходя на поле могли бы сделать себе карьеру. Выйти и забей два мяча – и на тебя уже будут смотреть как на игрока основного состава. Просто выходи и показывай: чему тебя обучали в академии Черенкова, чему тебя научила футбольная жизнь. Но ни в Рассказове, ни в Ломовицком, ни в Игнатове, ни в Тимофееве я ничего особенного не увидел.
Командные действия в «Спартаке», если уж честно – таковы что у меня слезы на глазах. Да, мяч держится. Но всё это словно для того, чтобы только держать мяч. Понятно, что по исполнительскому мастерству «Спартак» выше «Анжи». Но превратите это во что-то в игре!
- Как оцениваете Ханни?
- Он забил хороший мяч. Здорово. Но на него хорошую передачу с фланга сделал Мельгарехо. Это, кстати, один из немногих игроков, кого я бы вчера похвалил. Он сыграл хорошо. А Ханни… такой команде как «Анжи» он по идее должен спокойно забивать 2-3 мяча. В этом моменте он сыграл здорово, на опережении забил в одно касание. А после этого что? Сдулся? Извините но для матча одного этого момента мало.
Если ты выходишь на поле – нужно создавать моменты, открываться, показывать дриблинг, скоростные качества. Футбол красив именно этим. Ведь условия в «Спартаке» сумасшедшие, просто играй в футбол и показывай своё мастерство. Но этого нет.
Вы знаете, боюсь, что мы скоро доиграемся до того, что люди вообще перестанут ходить на стадион. Смотреть на то, что происходит сегодня на футбольном поле без слёз нельзя.
- Но быть может это связано с тем, что Рианчо лишь недавно стал главным, и опасается ошибок?
- Вы знаете, сейчас, например, ведётся много разговоров о тренере Аленичеве. Он мой одноклубник. Я очень уважаю его как игрока. Но его команда в двух играх пропускает семь мячей от «Локомотива». Ну что это такое?
Да, конечно, твой «Енисей» слабее «Локомотива». Тем более на выезде. Но создай хорошую, насыщенную оборону и сыграй на контратаках. Покажите зубы – будьте мужиками. А команда словно приехала с мыслью «забивайте сколько хотите». Но ведь так нельзя на поле выходить.
Сейчас идёт много разговоров: снимут его с работы или нет? Но с такой игрой, если уж честно, нужно самому подавать заявление об уходе. Тренер — это очень сложная работа. Она намного тяжелее чем у футболиста. Он ведь отвечает за результат. Но когда я смотрю на «Енисей» - меня это потрясает. Никаких выводов Аленичев словно не делает. И это для меня очень обидно – ведь его я очень уважаю.
Но что происходит тут – непонятно. Толи он не хочет их учить, толи у него нет настроения… Но ведь отдавать команду на растерзание на поле – так нельзя. У футболиста, в конце концов должно быть не только мастерство но и характер. А когда команда безвольно падает… Ты смотришь на эти игры, и подкрадывается мысль о том, что игроки, как-минимум не отрабатывают свой, далеко не самый дешёвый хлеб далеко не на все 100%.
Быть может я чего-то в «современном футболе» и не понимаю, но удовольствия от просмотра такой игры я абсолютно никакого не получаю.
- Кого, по-вашему стоит рассматривать «Спартаку» на должность главного тренера?
- Вы знаете, по этому поводу идёт множество разговоров. Говорят о Кононове, о Карпине. Но ведь тут дело уже не в главном тренере. А в том, кто хозяин, и кто управляет клубом. Хозяин клуба – Леонид Федун. Понимает ли он что-то в футболе? Думаю нет. Вот отсюда такой компот и получается. Ведь то, что он творит периодически не умещается вообще ни в какие ворота. И что, неужели никто не может ему подсказать? Но он хозяин. И он решает всё.
Кто будет следующим? Я не знаю. Кононов? Вы знаете, мы несколько лично знакомы. И если он придёт в такой «Спартак» - мне его жалко. Если честно, он помучается тут будь здоров. Тут вначале нужно разобраться в том, что происходит в руководстве «Спартака». От совета директоров в «Лукойле» и далее. А уж потом – смотреть на главного тренера.
Вы посмотрите внимательно – зарубежные известные специалисты отказываются тренировать «Спартак». Интересно, Леонид Арнольдович задумывался почему так происходит? Такую вот репутацию это руководство клуба, и он лично себе нажил. Лично мне будет жалко тех ребят, кто клюнут на эту наживку. Мне их просто будет жаль.
- Простите, но лично Федун не заставляет, как вы ранее сами говорили – играть в футбол в пенсионерском стиле. Он ведь этого банально не может сделать. Разве нет?
- Ну конечно нет. Он её хозяин – он одевает, обувает и кормит команду. Я говорю о других вопросах: господину Федуну не стоит вмешиваться в дела команды до той поры, пока в коллективе более-менее всё в порядке. И тем более – убирать тренера, что совсем недавно привёл «Спартак» к чемпионству. Не стоит забывать о том, что у Карреры уже есть определённая репутация. И что было бы такого страшного в том, чтобы человек отработал хотя-бы до конца, пусть и не контракта, но до какой-то логической точки? До конца года? Да ничего бы страшного не произошло.
Ведь чемпионат лишь только подходит к его олимпу. И ничего совсем уж страшного не происходило. Но Карреру взяли и словно на эмоциях выгнали. Извините, но в нормальном коллективе так не делается. Или вы думаете что любой другой, приглашаемый тренер в «Спартак» не увидит и для себя не проанализирует эту ситуацию?
Леонид Арнольдович должен понимать, что «Спартак» - это не его личная собственность. Он не создавал эту команду. Он пришёл в неё. Но он словно в своё время хапанул его себе. А сейчас такими вот действиями ещё и наживает себе врагов.
Вы посмотрите на то, что пишут и говорят болельщики? Люди озлоблены, и готовы порвать все билеты, абонементы и контрамарки. И не факт что только их они готовы порвать.
И посмотрите на этом фоне на то, как ведёт себя Гинер. Тут ведь огромная разница! Если вы видите что Каррера куда-то пошёл не туда, или делает что-то не то – вмешайтесь в ситуацию. Поговорите с ним, объяснитесь. Соберите на встречу с ним тот-же совет директоров, устройте встречу с ещё живыми «Спартаковскими» ветеранами. Я ведь буквально каждый день об этом говорю!
Вы думаете, что всё происходящее – оно впервые в истории происходит? Что ранее ни у кого опыта и знаний в преодолении подобных проблем нет? Вы что, реально считаете, будто это новая, совершенно никому неизвестная и невиданная ранее история? Кто-то взбунтовался, кто-то обижен – найдите время и просто откорректируйте эту историю. Не доводите до такого пика.
Если кто-либо так уж обижен – на нём нужно, как гласит пословица – «воду возить». Бочками. Нужно было своевременно в ситуации разобраться, и её успокоить. Но нет, из «Спартака» выгоняют тренера.
И делается это очень грамотно и уместно. Настолько, что теперь даже не могут никого на эту должность назначить. И что теперь говорит Федун? Он, видите-ли теперь отдыхает. Леонид Арнольдович, вы потрясающая фигура! Леонид Федун – совершенно потрясающая в спортивном мире фигура… Вы знаете, лично мне очень обидно то, что «Спартаком» руководит такая фигура. Которая уезжает на отдых в такой вот ситуации.
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