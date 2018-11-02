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Сергей Юран: баннеры и кричалки в адрес Глушакова - кощунство! За что?!

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран заявил, что не понимает, за что болельщики красно-белых освистывают капитана команды Дениса Глушакова.

- Как вам кричалки и баннеры болельщиков "Спартака" в адрес Глушакова на матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Анжи"?

– Честно говоря, я просто в шоке! Как так можно?! Вообще не могу понять, за что к Денису такое отношение?

– Болельщики считают, что он мутил воду против Карреры.

– Ну что значит – мутил воду? Он же в дубле находился последний месяц, не играл. И что – у Карреры без него появился результат? Почему сейчас Глушакова делают крайним? У меня нет ответа. Такие кричалки, баннеры – просто кощунство по отношению к футболисту. Человек всегда бился за "Спартак". Пусть лучше вспомнят, сколько очков Денис принес в чемпионском сезоне. Сколько забивал важнейших голов в концовках! При этом Глушаков никогда ничего плохого не говорил про клуб.

– Но ведь не просто же так Каррера сослал его в дубль.

– Да, конфликт возник. С этим сложно спорить. Но мы не знаем истинной причины. Кто стал инициатором – Каррера или Глушаков? И это не было конфликтом между Глушаковым и клубом или болельщиками. Поэтому такое поведение фанатов на игре с "Анжи" меня неприятно удивило и даже поразило. Очень жалко и печально…

Я в этой ситуации за Дениса. Не разделяю точку зрения тех людей, которые льют на него грязь. Или это заказуха? Если бы он послал куда подальше болельщиков, предал клуб, еще понял бы. Но здесь – противоречия между игроком и тренером, нередкая вещь в футболе. Нужно четко понимать, что же там на самом деле произошло. А не выносить вердикт: он мутил воду, строил козни и так далее…

"Спорт-Экспресс"
Теги: Юран Глушаков
Сегодня, 20:15
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(3)
#7  Сибирячок   (Сегодня, 21:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Сибирячок
Кто знает, дожил бы свой век в Спартаке итальянец, если бы не регулярные паранормальные "похороны" Глушака на последних минутах?

Да-да, убеждай себя, флюгерок...

Мои убеждения - это мои убеждения. Я на твои не претендую, потому что ты глуп и смешон. И про закон кармы помни.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Кто знает, дожил бы свой век в Спартаке итальянец, если бы не регулярные паранормальные "похороны" Глушака на последних минутах?

Да-да, убеждай себя, флюгерок...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 20:56)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Флюгера, вы уж определитесь, на кого гнать, на итальяшку или на епанашку...

Твой епанашка в Бурырке и тебе не мешает это даже поступиться собственными принципами - лизать задницу власти. Несмотря на то, что власть и посадила твоего кумира. Ты уж определись, йурыст. Ты либо адвокат, либо прокурор. А то мечешься между юридическими ветвями, как макака после атаки леопарда или.....Барсика.

Кто знает, дожил бы свой век в Спартаке итальянец, если бы не регулярные паранормальные "похороны" Глушака на последних минутах?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:50)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Флюгера, вы уж определитесь, на кого гнать, на итальяшку или на епанашку...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 20:46)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Барсик прав.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 20:41)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен с Юраном.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  igorspartak  Тверь (Сегодня, 20:20)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Серёг иногда лучше молчать,чем пердеть в лужу,за чемпионский сезон Денису 5+,за всё остальное время в команде 2-


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
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