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"Первый канал" в прямом эфире покажет матч Германия – Россия

"Первый канал" проведет прямую трансляцию товарищеского матча между сборными Германии и России.

Встреча состоится 15 ноября в Лейпциге, начало – в 22:45 по московскому времени.

Сборные России и Германии встречались между собой пять раз. Четыре победы одержали немцы, один матч закончился вничью.

ТАСС
Теги: Сборная Германии Сборная России
Сегодня, 00:29
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#1  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 01:51)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
4 победы одержали немцы, один матч вничью

Можем повторить
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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