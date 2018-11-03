"Первый канал" в прямом эфире покажет матч Германия – Россия

"Первый канал" проведет прямую трансляцию товарищеского матча между сборными Германии и России.Встреча состоится 15 ноября в Лейпциге, начало – в 22:45 по московскому времени.Сборные России и Германии встречались между собой пять раз. Четыре победы одержали немцы, один матч закончился вничью.