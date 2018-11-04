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"Краснодар" и "Ростов" выдали самый огненный матч сезона
Станислав Черчесов теперь не имеет права не вызвать в сборную Ари.
Будет ли не столичный чемпион?
Удивительный, конечно, новый сезон в РПЛ. Чемпионат уже почти на экваторе, а главный матч по вывеске прошел не только за пределами Москвы и Питера, но и между провинциальными командами. С "Краснодаром" понятно - он давно в пятерке лучших российских клубов и вряд ли при Сергее Галицком из топов выпадет. А вот от "Ростова" такого качественного скачка вверх по турнирной таблице никто не ожидал. И что Карпин после вояжей в "Мальорку" и, уж тем более, "Армавир" станет главным тактическим гиком страны, мог предположить только Роман Гутцайт, ассистировавший специалисту на телевидении.
Случилось так, что "Краснодар" и "Ростов" какое-то время вообще были основными преследователями отрывающегося ото всех "Зенита" (игра питерцев не впечатляет, а корзина с очками пополняется), пока к ним не присоединился "Локомотив", уладивший все внутренние передряги. И символично, что команды из провинции разошлись в этом году, когда исполняется 10 лет с момента первого чемпионства казанского "Рубина". Тогда тоже всех удивляло, что титул уехал из столиц. А с учетом нынешних финансовых трудностей, хорошая форма "Краснодара" и "Ростова" вообще поражает. А не замахнуться ли им на творчество (см. триумфы) Курбан Беккиевича Бердыева?
Ари должен сыграть за сборную России
Ну а зачем он еще получал российский паспорт? Ах, да. Есть же еще лимит, из-за которого у "Краснодара" на фланге защиты играет не сверхтехничный Рамирес, а Стоцкий, который как будто еще не отогреется никак на юге после выступлений за "Уфу". Но вернемся к Ари, который порой даже навязчиво рассказывал о своем желании сыграть за национальную команду России. И теперь, когда формально все этому позволяет, Ари показывает невероятный футбол.
В прошлом туре экс-спартаковец, экс-железнодорожник (и просто не очень хороший человек, по мнению Романа Павлюченко) разорвал московский ЦСКА, подарив "Краснодару" первую выездную победу над армейцами. Сегодня он показал, что и в карпиновской обороне есть щели, проникнуть в которые при определенной технике не составит труда. Но на счету Ари не только дубль в ворота "Ростова". Он еще невероятно много и полезно играл на партнеров. Чего только стоит момент, когда он вырезал сочный пас на ход Вандерсону, которому оставалось только пробить Песьякова (а он не смог).
Теперь слово за Станиславом Черчесовым. С одной стороны, Ари в нынешнем состоянии сборную России только усилит. Он, конечно, парень, сильно зависимый от своего настроения. Но когда настрой совпадает с правильными кондициями, получается перфоманс сродни сегодняшнему. С другой стороны, есть огромное количество болельщиков, которой матчи мини-футбольной сборной приносят душевную боль как раз из-за переполнения ее натурализованными бразильцами. Поэтому Черчесову, как всем и везде, нужен правильный баланс, чтоб не скатиться в состав с одними легионерами.
Футбол "Ростова" - это не только "автобус"
Если вы думаете, что 10 парней в желтом и Сергей Песьяков приехали на самую лучшую арену страны, чтобы только разрушать, то вы недооцениваете тактическую подготовку Валерия Карпина к матчу. Коуч "Ростова" понимал, что "Краснодар" в четверг в Кубке сыграл больше, сил затратил немерено, а следовательно, сразу выдержать высокий темп не сможет. Так что в первые минуты Песьяков мог преспокойно смотреть на изумительное табло стадиона, без участия в матче. Гол Шомуродова - это подтверждение того, что логика и справедливость существует.
Понятно, что во втором тайме "Ростов" сознательно перевел коробку передач в положение "Ручное" и понижал скорости (все-таки матч против "Зенита" не был легкой прогулкой). Но то, как гости играли в самом начале, приятно поразило. Такая гибкость "Ростова" создала "Краснодару" массу трудностей. Гости могли навалиться скопом, как викинги на врага. А могли включить прессинг один в один, заставив Каборе пожарить больше и больше. Физика пока не позволяет "Ростову" играть на 2 фронта в высоком темпе.
Самоотдача игроков, темп матча - это топ
22 удара сделали команды. "Ростов" вообще 5 раз попадал в створ, заставляя Синицына потеть в ноябре. Больше 20 попыток обводок. Процент передач у обеих команд не выше 80. Почему? Да потому что играли исключительно вперед. И это все о матче российского чемпионата. Давно игра не топовых соперников не смотрелась так классно - скорости, комбинации, да и сама картинка с Краснодара. Вчерашнее московское дерби по сравнению с этой встречей - унылейшее зрелище. Как будто после сериалов ВГТРК ты включил Netflix.
И не только зрителям не хотелось финального свистка. Стоцкий и Паршивлюк вообще получили горчичники из-за того, что сошлись в перепалке уже после окончания матча. Это небезразличие, заряженность и эмоциональность подкупает. Поэтому и собралось 34 тысячи зрителей, поэтому ростовские болельщики и пробили рекордный выезд. Матч - как урок для других команд с регионов. Не только стадионами-наследниками ЧМ можно привлекать зрителей. Но и классной игрой.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Будет ли не столичный чемпион?
Удивительный, конечно, новый сезон в РПЛ. Чемпионат уже почти на экваторе, а главный матч по вывеске прошел не только за пределами Москвы и Питера, но и между провинциальными командами. С "Краснодаром" понятно - он давно в пятерке лучших российских клубов и вряд ли при Сергее Галицком из топов выпадет. А вот от "Ростова" такого качественного скачка вверх по турнирной таблице никто не ожидал. И что Карпин после вояжей в "Мальорку" и, уж тем более, "Армавир" станет главным тактическим гиком страны, мог предположить только Роман Гутцайт, ассистировавший специалисту на телевидении.
Случилось так, что "Краснодар" и "Ростов" какое-то время вообще были основными преследователями отрывающегося ото всех "Зенита" (игра питерцев не впечатляет, а корзина с очками пополняется), пока к ним не присоединился "Локомотив", уладивший все внутренние передряги. И символично, что команды из провинции разошлись в этом году, когда исполняется 10 лет с момента первого чемпионства казанского "Рубина". Тогда тоже всех удивляло, что титул уехал из столиц. А с учетом нынешних финансовых трудностей, хорошая форма "Краснодара" и "Ростова" вообще поражает. А не замахнуться ли им на творчество (см. триумфы) Курбан Беккиевича Бердыева?
Ари должен сыграть за сборную России
Ну а зачем он еще получал российский паспорт? Ах, да. Есть же еще лимит, из-за которого у "Краснодара" на фланге защиты играет не сверхтехничный Рамирес, а Стоцкий, который как будто еще не отогреется никак на юге после выступлений за "Уфу". Но вернемся к Ари, который порой даже навязчиво рассказывал о своем желании сыграть за национальную команду России. И теперь, когда формально все этому позволяет, Ари показывает невероятный футбол.
В прошлом туре экс-спартаковец, экс-железнодорожник (и просто не очень хороший человек, по мнению Романа Павлюченко) разорвал московский ЦСКА, подарив "Краснодару" первую выездную победу над армейцами. Сегодня он показал, что и в карпиновской обороне есть щели, проникнуть в которые при определенной технике не составит труда. Но на счету Ари не только дубль в ворота "Ростова". Он еще невероятно много и полезно играл на партнеров. Чего только стоит момент, когда он вырезал сочный пас на ход Вандерсону, которому оставалось только пробить Песьякова (а он не смог).
Теперь слово за Станиславом Черчесовым. С одной стороны, Ари в нынешнем состоянии сборную России только усилит. Он, конечно, парень, сильно зависимый от своего настроения. Но когда настрой совпадает с правильными кондициями, получается перфоманс сродни сегодняшнему. С другой стороны, есть огромное количество болельщиков, которой матчи мини-футбольной сборной приносят душевную боль как раз из-за переполнения ее натурализованными бразильцами. Поэтому Черчесову, как всем и везде, нужен правильный баланс, чтоб не скатиться в состав с одними легионерами.
Футбол "Ростова" - это не только "автобус"
Если вы думаете, что 10 парней в желтом и Сергей Песьяков приехали на самую лучшую арену страны, чтобы только разрушать, то вы недооцениваете тактическую подготовку Валерия Карпина к матчу. Коуч "Ростова" понимал, что "Краснодар" в четверг в Кубке сыграл больше, сил затратил немерено, а следовательно, сразу выдержать высокий темп не сможет. Так что в первые минуты Песьяков мог преспокойно смотреть на изумительное табло стадиона, без участия в матче. Гол Шомуродова - это подтверждение того, что логика и справедливость существует.
Понятно, что во втором тайме "Ростов" сознательно перевел коробку передач в положение "Ручное" и понижал скорости (все-таки матч против "Зенита" не был легкой прогулкой). Но то, как гости играли в самом начале, приятно поразило. Такая гибкость "Ростова" создала "Краснодару" массу трудностей. Гости могли навалиться скопом, как викинги на врага. А могли включить прессинг один в один, заставив Каборе пожарить больше и больше. Физика пока не позволяет "Ростову" играть на 2 фронта в высоком темпе.
Самоотдача игроков, темп матча - это топ
22 удара сделали команды. "Ростов" вообще 5 раз попадал в створ, заставляя Синицына потеть в ноябре. Больше 20 попыток обводок. Процент передач у обеих команд не выше 80. Почему? Да потому что играли исключительно вперед. И это все о матче российского чемпионата. Давно игра не топовых соперников не смотрелась так классно - скорости, комбинации, да и сама картинка с Краснодара. Вчерашнее московское дерби по сравнению с этой встречей - унылейшее зрелище. Как будто после сериалов ВГТРК ты включил Netflix.
И не только зрителям не хотелось финального свистка. Стоцкий и Паршивлюк вообще получили горчичники из-за того, что сошлись в перепалке уже после окончания матча. Это небезразличие, заряженность и эмоциональность подкупает. Поэтому и собралось 34 тысячи зрителей, поэтому ростовские болельщики и пробили рекордный выезд. Матч - как урок для других команд с регионов. Не только стадионами-наследниками ЧМ можно привлекать зрителей. Но и классной игрой.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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