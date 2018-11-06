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Переводчик Карреры: новость об увольнении Массимо меня просто шокировала

Артём Фетисов, переводчик экс-главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, рассказал, что он почувствовал, когда клуб объявил о расставании с итальянским специалистом.

"Мы находились в Тарасовке, работали. Перед тренировкой нас собрали и объявили, что клуб прекращает сотрудничество с Массимо. И со мной тоже, руководство сразу обозначило свою позицию.

Честно говоря, это шокировало. Ведь ничего к этому не располагало. А вообще, я прекрасно понимал, что рано или поздно эта сказка закончится. Видимо, просто не ожидал, что это случится так быстро. Но футбол — своеобразный мир, в котором сегодня ты нужен, а завтра с тобой прощаются", - заявил Фетисов.

RT
Теги: Спартак Каррера
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