Переводчик Карреры: новость об увольнении Массимо меня просто шокировала

Артём Фетисов, переводчик экс-главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, рассказал, что он почувствовал, когда клуб объявил о расставании с итальянским специалистом."Мы находились в Тарасовке, работали. Перед тренировкой нас собрали и объявили, что клуб прекращает сотрудничество с Массимо. И со мной тоже, руководство сразу обозначило свою позицию.Честно говоря, это шокировало. Ведь ничего к этому не располагало. А вообще, я прекрасно понимал, что рано или поздно эта сказка закончится. Видимо, просто не ожидал, что это случится так быстро. Но футбол — своеобразный мир, в котором сегодня ты нужен, а завтра с тобой прощаются", - заявил Фетисов.