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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Казахский Месси" опроверг слухи об уходе из "Уфы"
Казахский нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет опроверг слухи об уходе из клуба.
"Это все слухи, у меня контракт с "Уфой". Я хочу помочь клубу выполнить задачу, много голов забивать, так что не надо верить этой информации. Хочу играть все больше и больше, хочу себе поставить высокую задачу. Если получу шанс, буду доказывать, тренироваться. Я в "Уфе" еще надолго", - заявил футболист.
Rusfootball.info
"Это все слухи, у меня контракт с "Уфой". Я хочу помочь клубу выполнить задачу, много голов забивать, так что не надо верить этой информации. Хочу играть все больше и больше, хочу себе поставить высокую задачу. Если получу шанс, буду доказывать, тренироваться. Я в "Уфе" еще надолго", - заявил футболист.
Rusfootball.info
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