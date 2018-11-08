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"Казахский Месси" опроверг слухи об уходе из "Уфы"

Казахский нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет опроверг слухи об уходе из клуба.

"Это все слухи, у меня контракт с "Уфой". Я хочу помочь клубу выполнить задачу, много голов забивать, так что не надо верить этой информации. Хочу играть все больше и больше, хочу себе поставить высокую задачу. Если получу шанс, буду доказывать, тренироваться. Я в "Уфе" еще надолго", - заявил футболист.

Rusfootball.info
Теги: Уфа
Сегодня, 12:58
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