"Казахский Месси" опроверг слухи об уходе из "Уфы"

Казахский нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет опроверг слухи об уходе из клуба."Это все слухи, у меня контракт с "Уфой". Я хочу помочь клубу выполнить задачу, много голов забивать, так что не надо верить этой информации. Хочу играть все больше и больше, хочу себе поставить высокую задачу. Если получу шанс, буду доказывать, тренироваться. Я в "Уфе" еще надолго", - заявил футболист.