Евгений Кафельников: "Спартак" без Карреры - в свободном падении

Бывшая первая ракетка мира России, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился своими впечатлениями от игры красно-белых в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс" в (4:3).После четырех туров москвичи делят с шотландцами второе место в группе G - оба клуба набрали по 5 очков. Лидирует испанский "Вильярреал" с 6 очками, замыкает квартет австрийский "Рапид", у которого 4.- "Спартак" без Массимо Карреры смотрится плохо, и я, прежде всего, имею в виду атмосферу на трибунах - говорю как болельщик, - сказал Кафельников. - Пока этот конфликт никто не урегулирует, ничего не изменится. А кто станет переговорщиком, не знаю. Может быть тренер, а может, и высшее руководство клуба. Потому что пока не было никаких объяснений, и никто не может затушить пожар, полыхающий на трибунах. Что касается нового тренера "Спартака", то лично я не оптимист и в любом случае ничего хорошего не жду, кто бы ни пришел. Надеюсь только, что красно-белые на эмоциях возьмут минимум четыре очка в следующих матчах Лиги Европы - и это уже будет большая удача и утешение, так как в плане чемпионата России тем более никаких иллюзий не питаю.- Дело в игроках и их профнепригодности - отсюда же и отвратительные действия в обороне. Даже футболисты, еще недавно показывавшие хорошую игру, деградируют. Объясняется это тем, что в команде сейчас нет лидера, которым в свое время был Промес. Сейчас могу отметить разве что Зобнина и его работоспособность, но и он пока не может взять на себя роль заводилы. При этом когда в "Спартаке" выступал Квинси, по-другому смотрелись и Фернанду, и Луиз Адриану… А сейчас они в свободном падении.