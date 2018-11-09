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Евгений Кафельников: "Спартак" без Карреры - в свободном падении

Бывшая первая ракетка мира России, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился своими впечатлениями от игры красно-белых в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс" в (4:3).

После четырех туров москвичи делят с шотландцами второе место в группе G - оба клуба набрали по 5 очков. Лидирует испанский "Вильярреал" с 6 очками, замыкает квартет австрийский "Рапид", у которого 4.

- "Спартак" без Массимо Карреры смотрится плохо, и я, прежде всего, имею в виду атмосферу на трибунах - говорю как болельщик, - сказал Кафельников. - Пока этот конфликт никто не урегулирует, ничего не изменится. А кто станет переговорщиком, не знаю. Может быть тренер, а может, и высшее руководство клуба. Потому что пока не было никаких объяснений, и никто не может затушить пожар, полыхающий на трибунах. Что касается нового тренера "Спартака", то лично я не оптимист и в любом случае ничего хорошего не жду, кто бы ни пришел. Надеюсь только, что красно-белые на эмоциях возьмут минимум четыре очка в следующих матчах Лиги Европы - и это уже будет большая удача и утешение, так как в плане чемпионата России тем более никаких иллюзий не питаю.

- С чем связан такой пессимизм?
- Дело в игроках и их профнепригодности - отсюда же и отвратительные действия в обороне. Даже футболисты, еще недавно показывавшие хорошую игру, деградируют. Объясняется это тем, что в команде сейчас нет лидера, которым в свое время был Промес. Сейчас могу отметить разве что Зобнина и его работоспособность, но и он пока не может взять на себя роль заводилы. При этом когда в "Спартаке" выступал Квинси, по-другому смотрелись и Фернанду, и Луиз Адриану… А сейчас они в свободном падении.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Каррера Кафельников
Сегодня, 16:11
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#7  iDEAD  Череповец (Сегодня, 16:55)
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О как запел мразь smirk
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#6  dima0501   (Сегодня, 16:53)
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Окстись.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 16:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Женька балбес -у днища не бывает свободного падения, падать некуда.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 16:33)
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Болеет за:
«Спартак»
"Спартак" без Массимо Карреры смотрится плохо, и я, прежде всего, имею в виду атмосферу на трибунах

После этого читать расхотелось...
Вчера оборона была конечно дырищей, но в атаке наконец то команда выглядела не трупообразно!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 16:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Женя, не эби мозги людям своей тупостью. Спартак в функциональной и психологической яме, поэтому он и не играет. В другом случае после смены тренера он бы побежал. А пока на багаже Карреры ещё долго будет это бей-ползи.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Romella  Красноярск (Сегодня, 16:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
мы все в свободном падении ..куда же нас унесет..в начало 2000..
Всегда я буду Красно-Белым! Спасибо,Леонид!Титаник ты уже утопил..
Но,есть надежда,если посмотришь на свою команду..
Спартак в тебе..или ты в Спартаке..а это войдет и впишет тебя в историю
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#1  следующий   (Сегодня, 16:27)
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online
Болеет за:
«Челси»
Женя заткнись.
Твоя ода итальянцу уже достала.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
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