Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент: на восстановление Бистровичу нужно ещё около двух недель

Игорь Крлич, являющийся агентом полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказал о сроках восстановления своего клиента.

"В матче с "Зенитом" Бистрович будет на скамейке, но он всё ещё не до конца готов к игре. Думаю, ему нужно ещё около двух недель", - цитирует Крлича "Чемпионат.сом".
Теги: Бистрович
Сегодня, 12:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.