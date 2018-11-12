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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Валерий Масалитин: сложившаяся в "Спартаке" ситуация вообще не красит клуб с такими традициями
Бывший нападающий "Спартака" Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал вызов в национальную команду нападающего "Краснодара" Ари, а также назначение на пост главного тренера "красно-белых" Олега Кононова.
- Об Ари в сборной России:
Да Ари уже, по сути, наш (смеётся). Он недавно паспорт получил, в последнее время показывал неплохой уровень игры, ну и в связи с травмой Дзюбы Ари и получил вызов в сборную России. В принципе, я положительно отношусь к практике натурализации, хотя вопросов к этой процедуре было бы меньше, если бы в различные сборные приглашались бы легионеры, которые на голову выше местных игроков. Аналогичная история и с приглашением легионеров в клубы.
Опять же, учитывая травму Дзюбы, у нас не осталось форвардов, которые во всех аспектах соответствуют уровню и требованиям в сборной. Возможно, был бы в строю Кокорин... ну или Смолов, который с чемпионата мира-2018 не обретёт себя... учитывая все проблемы в атакующей линии, вызов Ари выглядит логичным. В последнее время он очень неплохо и полезно играл в составе "Краснодара".
- О Кононове в "Спартаке":
Сложившаяся в "Спартаке" ситуация вообще не красит клуб с такими традициями. Мы говорим об одном из ведущих клубов страны, и происходящее в нём выглядит странно. Нужно в совместной работе руководителей, тренерского штаба, игроков и болельщиков собираться и закрывать имеющиеся проблемы. В коллективе также нужно собраться и обсудить между собой, почему нет игры и результата. С теми, кого что-то не устраивает - нужно расставаться, а с теми кого всё устраивает - необходимо продолжать работать.
Кононов востребован в отечественном футболе. Он неплохо проявил себя в "Краснодаре", в других клубах тоже каких-то глобальных проблем не возникало. У него своё видение футбола, но "Спартак" такая команда, которая как может подойти Кононову, так и нет. Кроме того, одно дело бороться со своей командой за место в Премьер-Лиге, а другое - работа в клубе, который всегда претендует на чемпионство, и на который оказывается большое давление.
При неудачном сотрудничестве сторон репутация Кононова может пострадать. Тем более он возглавил команду в очень тяжёлой ситуации: одно поражение за другим, игры нет... как он сможет в кратчайшие сроки всё перестроить и подстроить под себя... у меня есть вопросы. Да и в целом, стоило всё-таки дать доработать Каррере хотя бы до зимней паузы. А так, получается, и в "Спартаке" резкие перемены, и в "Арсенале" сейчас будут вынуждены перестраиваться.
- Об Ари в сборной России:
Да Ари уже, по сути, наш (смеётся). Он недавно паспорт получил, в последнее время показывал неплохой уровень игры, ну и в связи с травмой Дзюбы Ари и получил вызов в сборную России. В принципе, я положительно отношусь к практике натурализации, хотя вопросов к этой процедуре было бы меньше, если бы в различные сборные приглашались бы легионеры, которые на голову выше местных игроков. Аналогичная история и с приглашением легионеров в клубы.
Опять же, учитывая травму Дзюбы, у нас не осталось форвардов, которые во всех аспектах соответствуют уровню и требованиям в сборной. Возможно, был бы в строю Кокорин... ну или Смолов, который с чемпионата мира-2018 не обретёт себя... учитывая все проблемы в атакующей линии, вызов Ари выглядит логичным. В последнее время он очень неплохо и полезно играл в составе "Краснодара".
- О Кононове в "Спартаке":
Сложившаяся в "Спартаке" ситуация вообще не красит клуб с такими традициями. Мы говорим об одном из ведущих клубов страны, и происходящее в нём выглядит странно. Нужно в совместной работе руководителей, тренерского штаба, игроков и болельщиков собираться и закрывать имеющиеся проблемы. В коллективе также нужно собраться и обсудить между собой, почему нет игры и результата. С теми, кого что-то не устраивает - нужно расставаться, а с теми кого всё устраивает - необходимо продолжать работать.
Кононов востребован в отечественном футболе. Он неплохо проявил себя в "Краснодаре", в других клубах тоже каких-то глобальных проблем не возникало. У него своё видение футбола, но "Спартак" такая команда, которая как может подойти Кононову, так и нет. Кроме того, одно дело бороться со своей командой за место в Премьер-Лиге, а другое - работа в клубе, который всегда претендует на чемпионство, и на который оказывается большое давление.
При неудачном сотрудничестве сторон репутация Кононова может пострадать. Тем более он возглавил команду в очень тяжёлой ситуации: одно поражение за другим, игры нет... как он сможет в кратчайшие сроки всё перестроить и подстроить под себя... у меня есть вопросы. Да и в целом, стоило всё-таки дать доработать Каррере хотя бы до зимней паузы. А так, получается, и в "Спартаке" резкие перемены, и в "Арсенале" сейчас будут вынуждены перестраиваться.
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