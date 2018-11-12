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Алексей Спиридонов: в "Спартаке" – чуть оступился, и сразу ты дерьмо

Волейболист казанского "Зенита", известный болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов выступил с поддержкой Олега Кононова, который сегодня назначен на пост тренера столичного клуба.

"Не думаю, что назначение нового тренера – большое событие для "Спартака". Думаю, сейчас дело не в Кононове, а в игроках – нужны новые футболисты, другие. Надо обновлять состав. Что же до Кононова, то он работал в тех клубах, где не было такого давления со стороны болельщиков, как в "Спартаке". Сейчас начнется прессинг. Чуть оступился, и сразу ты дермо. Не знаю, как Кононов с этим справится", - цитирует Спиридонова "Спорт-Экспресс".
Теги: Спиридонов Кононов Спартак
Сегодня, 18:40
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#5  Roganov   (Сегодня, 19:22)
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online

Сибирячок, эту систему не ты случаем придумал? ;D
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 19:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А не нужно оступаться и все будет ок))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:14)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Да ладно! Вон Глушаков с мая 2018 балду пинает и ничего...

Единственный игрок в Спартаке, который по системе плюсминус в плюсе находится. Остальные в глубоком минусе. Так кто балду пинает?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  ajax101  Москва (Сегодня, 19:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Да ладно! Вон Глушаков с мая 2018 балду пинает и ничего...
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 18:55)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
а в некоторые клубы и вовсе не берут,если ты не дерьмо. smirk smirk


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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