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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Алексей Спиридонов: в "Спартаке" – чуть оступился, и сразу ты дерьмо
Волейболист казанского "Зенита", известный болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов выступил с поддержкой Олега Кононова, который сегодня назначен на пост тренера столичного клуба.
"Не думаю, что назначение нового тренера – большое событие для "Спартака". Думаю, сейчас дело не в Кононове, а в игроках – нужны новые футболисты, другие. Надо обновлять состав. Что же до Кононова, то он работал в тех клубах, где не было такого давления со стороны болельщиков, как в "Спартаке". Сейчас начнется прессинг. Чуть оступился, и сразу ты дермо. Не знаю, как Кононов с этим справится", - цитирует Спиридонова "Спорт-Экспресс".
"Не думаю, что назначение нового тренера – большое событие для "Спартака". Думаю, сейчас дело не в Кононове, а в игроках – нужны новые футболисты, другие. Надо обновлять состав. Что же до Кононова, то он работал в тех клубах, где не было такого давления со стороны болельщиков, как в "Спартаке". Сейчас начнется прессинг. Чуть оступился, и сразу ты дермо. Не знаю, как Кононов с этим справится", - цитирует Спиридонова "Спорт-Экспресс".
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