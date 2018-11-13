Валерий Овчинников: Мамаев и Кокорин пришибли себя

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:11
Адвокат Мамаева - об истории с отказом "Краснодара" отдать машину футболиста его жене: до вмешательства полиции клуб никак не реагировал
Адвокат Мамаева - об истории с отказом "Краснодара" отдать машину футболиста его жене: до вмешательства полиции клуб никак не реагировал
21:05
Анонс 22-го тура ФНЛ (1)
Анонс 22-го тура ФНЛ (1)
17:02
Андрей Канчельскис - о вызове Ари в сборную России: в России живет 150 миллионов, а мы натурализацией занимаемся (30)
Андрей Канчельскис - о вызове Ари в сборную России: в России живет 150 миллионов, а мы натурализацией занимаемся (30)
15:51
Мбаппе: когда люди говорят о моей зарплате - я смущаюсь, ведь я из скромной семьи. Но таков рынок (2)
Мбаппе: когда люди говорят о моей зарплате - я смущаюсь, ведь я из скромной семьи. Но таков рынок (2)
15:24
Агент Евгения Чернова: ведем переговоры с "Зенитом", но моим клиентом интересуются еще три топ-клуба (15)
Агент Евгения Чернова: ведем переговоры с "Зенитом", но моим клиентом интересуются еще три топ-клуба (15)
13:51
Не нежный, не белорус, не сторонник обороны - главные цитаты Кононова в первый день в "Спартаке" (11)
Не нежный, не белорус, не сторонник обороны - главные цитаты Кононова в первый день в "Спартаке" (11)
12:37
"Ваша поддержка сейчас очень важна!" - Рауль Рианчо обратился к болельщикам "Спартака" (видео) (13)
"Ваша поддержка сейчас очень важна!" - Рауль Рианчо обратился к болельщикам "Спартака" (видео) (13)
12:21
После матча ЦСКА - "Зенит" футболисты обеих команд встретились с детьми дмитровского дома-интерната (фото) (2)
После матча ЦСКА - "Зенит" футболисты обеих команд встретились с детьми дмитровского дома-интерната (фото) (2)
Валерий Овчинников: Мамаев и Кокорин пришибли себя
Известный российский тренер Валерий Овчинников признался, что не хочет, чтобы нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев получили реальные сроки.
- Игроки сами себя закопали?
- Взяли совковую лопату и зарыли с ног до головы, пришибли себя… Ну просто уникальные ребята. Есть футбольный интеллект, а есть интеллект за пределами футбольного поля. Вот когда второе на уровне ночного горшка, тогда и получаются вот такие ситуации. С другой стороны, ну а кто в России не сидел? Страна сидельцев… Вот за футбол пока приходится отдуваться Кокорину и Мамаеву. Дай бог, чтобы не получили реальный срок.
- Пребывание в СИЗО – уже суровое наказание?
- Думаю, за эти месяцы ребята о многом подумали… Время, проведенное в таких условиях, ставит голову на место. Наверное, в декабре их можно отпустить под подписку о невыезде. Считаю, у Кокорина и Мамаева на многие вещи открылись глаза.
- Верите, что Кокорин и Мамаев еще вернуться в большой футбол?
- Конечно, они даже близко не Стрельцовы. Это 100 процентов. Просто хочу, чтобы у них все было нормально. Оба получили хороший урок. На этом, думаю, можно и остановиться. Но закон есть закон. Посмотрим, что решит суд.
"Спорт-Экспресс"
- Игроки сами себя закопали?
- Взяли совковую лопату и зарыли с ног до головы, пришибли себя… Ну просто уникальные ребята. Есть футбольный интеллект, а есть интеллект за пределами футбольного поля. Вот когда второе на уровне ночного горшка, тогда и получаются вот такие ситуации. С другой стороны, ну а кто в России не сидел? Страна сидельцев… Вот за футбол пока приходится отдуваться Кокорину и Мамаеву. Дай бог, чтобы не получили реальный срок.
- Пребывание в СИЗО – уже суровое наказание?
- Думаю, за эти месяцы ребята о многом подумали… Время, проведенное в таких условиях, ставит голову на место. Наверное, в декабре их можно отпустить под подписку о невыезде. Считаю, у Кокорина и Мамаева на многие вещи открылись глаза.
- Верите, что Кокорин и Мамаев еще вернуться в большой футбол?
- Конечно, они даже близко не Стрельцовы. Это 100 процентов. Просто хочу, чтобы у них все было нормально. Оба получили хороший урок. На этом, думаю, можно и остановиться. Но закон есть закон. Посмотрим, что решит суд.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.