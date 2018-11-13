Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Валерий Овчинников: в "Спартак" нужно вернуть Романцева и Ярцева

Известный российский тренер Валерий Овчинников заявил, что в руководстве "Спартака" должны находиться бывшие рулевые красно-белых Олег Романцев и Георгий Ярцев.

– Вы как-то сказали: "Карреры приходят и уходят, а нам нужно своих тренеров растить". Как восприняли назначение Кононова в "Спартак"?

– Сделали ставку на белоруса… В моем понимании есть Олег Иванович Романцев. Он разве древний? Есть еще Георгий Саныч Ярцев. Считаю, этот дуэт должен находиться в руководстве клуба. Их надо вернуть. Философия "Спартака" должна исходить от них. Это две исторические футбольные фигуры. Да еще и не старые . От них и пойдет все спартаковское.

– В Кононова, значит, пока не верите?

– Он правильно говорит, что хочет встретиться с Романцевым. Кононов все прекрасно понимает. Потому что пока попадал "в вагоны для некурящих". Я же помню Старкова и многих других. "Спартак" – клуб очень специфический. Могу пожелать Кононову только прорваться.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Романцев Ярцев
Сегодня, 22:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
#3  Angelsh   (Сегодня, 23:52)
  • 0
  •  (0)
online

Спартак Романцева выигрывал, потому что в него свозили лучших футболистов со всего СНГ. Странно думать, что сейчас у Романцева что-то получится.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#2  Quincy   (Сегодня, 23:00)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Сделали ставку на белоруса…

Кононов то как раз русский,а вот Гончар как раз бульбаш,картофельное дерби отменяется)
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 22:55)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов россиянин,не тормози.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.