Валерий Овчинников: в "Спартак" нужно вернуть Романцева и Ярцева

Известный российский тренер Валерий Овчинников заявил, что в руководстве "Спартака" должны находиться бывшие рулевые красно-белых Олег Романцев и Георгий Ярцев.– Сделали ставку на белоруса… В моем понимании есть Олег Иванович Романцев. Он разве древний? Есть еще Георгий Саныч Ярцев. Считаю, этот дуэт должен находиться в руководстве клуба. Их надо вернуть. Философия "Спартака" должна исходить от них. Это две исторические футбольные фигуры. Да еще и не старые . От них и пойдет все спартаковское.– Он правильно говорит, что хочет встретиться с Романцевым. Кононов все прекрасно понимает. Потому что пока попадал "в вагоны для некурящих". Я же помню Старкова и многих других. "Спартак" – клуб очень специфический. Могу пожелать Кононову только прорваться.