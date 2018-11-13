Валерий Овчинников: в "Спартак" нужно вернуть Романцева и Ярцева

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:44
Адвокат Кокорина: наша сторона предоставила все необходимые документы для того, чтобы Александра выпустили из СИЗО
Адвокат Кокорина: наша сторона предоставила все необходимые документы для того, чтобы Александра выпустили из СИЗО
22:11
Адвокат Мамаева - об истории с отказом "Краснодара" отдать машину футболиста его жене: до вмешательства полиции клуб никак не реагировал
Адвокат Мамаева - об истории с отказом "Краснодара" отдать машину футболиста его жене: до вмешательства полиции клуб никак не реагировал
17:02
Андрей Канчельскис - о вызове Ари в сборную России: в России живет 150 миллионов, а мы натурализацией занимаемся (31)
Андрей Канчельскис - о вызове Ари в сборную России: в России живет 150 миллионов, а мы натурализацией занимаемся (31)
15:51
Мбаппе: когда люди говорят о моей зарплате - я смущаюсь, ведь я из скромной семьи. Но таков рынок (2)
Мбаппе: когда люди говорят о моей зарплате - я смущаюсь, ведь я из скромной семьи. Но таков рынок (2)
15:24
Агент Евгения Чернова: ведем переговоры с "Зенитом", но моим клиентом интересуются еще три топ-клуба (15)
Агент Евгения Чернова: ведем переговоры с "Зенитом", но моим клиентом интересуются еще три топ-клуба (15)
13:51
Не нежный, не белорус, не сторонник обороны - главные цитаты Кононова в первый день в "Спартаке" (11)
Не нежный, не белорус, не сторонник обороны - главные цитаты Кононова в первый день в "Спартаке" (11)
Валерий Овчинников: в "Спартак" нужно вернуть Романцева и Ярцева
Известный российский тренер Валерий Овчинников заявил, что в руководстве "Спартака" должны находиться бывшие рулевые красно-белых Олег Романцев и Георгий Ярцев.
– Вы как-то сказали: "Карреры приходят и уходят, а нам нужно своих тренеров растить". Как восприняли назначение Кононова в "Спартак"?
– Сделали ставку на белоруса… В моем понимании есть Олег Иванович Романцев. Он разве древний? Есть еще Георгий Саныч Ярцев. Считаю, этот дуэт должен находиться в руководстве клуба. Их надо вернуть. Философия "Спартака" должна исходить от них. Это две исторические футбольные фигуры. Да еще и не старые . От них и пойдет все спартаковское.
– В Кононова, значит, пока не верите?
– Он правильно говорит, что хочет встретиться с Романцевым. Кононов все прекрасно понимает. Потому что пока попадал "в вагоны для некурящих". Я же помню Старкова и многих других. "Спартак" – клуб очень специфический. Могу пожелать Кононову только прорваться.
"Спорт-Экспресс"
– Вы как-то сказали: "Карреры приходят и уходят, а нам нужно своих тренеров растить". Как восприняли назначение Кононова в "Спартак"?
– Сделали ставку на белоруса… В моем понимании есть Олег Иванович Романцев. Он разве древний? Есть еще Георгий Саныч Ярцев. Считаю, этот дуэт должен находиться в руководстве клуба. Их надо вернуть. Философия "Спартака" должна исходить от них. Это две исторические футбольные фигуры. Да еще и не старые . От них и пойдет все спартаковское.
– В Кононова, значит, пока не верите?
– Он правильно говорит, что хочет встретиться с Романцевым. Кононов все прекрасно понимает. Потому что пока попадал "в вагоны для некурящих". Я же помню Старкова и многих других. "Спартак" – клуб очень специфический. Могу пожелать Кононову только прорваться.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.