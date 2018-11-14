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Анзор Кавазашвили: Рианчо – большой нахал. Он присваивает себе то, чего не совершал

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал высказывания бывшего тренера красно-белых Рауля Рианчо в интервью нашему изданию.

После отставки Массимо Карреры Рианчо исполнял обязанности главного тренера красно-белых с 22 октября по 12 ноября. Под его руководством москвичи провели шесть официальных матчей: по две победы, ничьи и поражения. Рианчо уволен в понедельник после назначения Олега Кононова, который раньше возглавлял тульский "Арсенал".

– Рианчо сообщил "СЭ", что от него в качестве и.о. главного тренера "Спартака" руководство требовало оградить футболистов от негатива и добиться хороших результатов. Рауль считает, что справился с задачей. Согласны?

– Рианчо решил, что сумел за короткий период времени успокоить игроков, и вернуть их в привычный ритм работы? – сказал Кавазашвили. – И все благодаря ему? Для того, чтобы делать такие заявления, нужно иметь или очень большой нахальство, или очень большую смелость – ведь человек берет на себя то, чего не совершал.

– Вы считаете, что все было наоборот?

– А что он сделал-то? Рианчо всегда находился на вторых ролях в тренерских штабах разных клубов. Тут испанец вдруг стал главным, набрал всего одно очко в чемпионате, опустился на девятое место. И он говорит, что ему удалось стабилизировать команду и убрать негатив? Пропустили всех конкурентов вперед, скоро, не дай бог вылетим еще… Хорошо, что сейчас пришел Кононов, может, он как раз и стабилизирует коллектив. Я просто удивляюсь, откуда такие люди как Рианчо берутся и так смело заявляют, что они все могут и все делают. Если бы он сказал, что постарался сгладить ситуацию внутри раздевалки после ухода Карреры, я бы понял. Но брать присваивать себе заслуги, которых и не было – перебор.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кавазашвили Рианчо Спартак
Сегодня, 20:44
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#20  spartach10  Россия (Сегодня, 22:23)
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Цитата: Сибирячок
Испанский тренер Рауль Рианчо подтвердил, что бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера лично приглашал его в тренерский штаб, передает «Чемпионат.com».

На траха еще сошлись)


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#19  Сибирячок   (Сегодня, 22:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartach10
Про рианчо... он проболтался, и нарушил .... договоренность с измайловым...на прессухе... цитирую - когда руководство меня приглашало, был задан вопрос, смогу ли я принять команду... я ответил - да

Цитата: Сибирячок
Ну а ты веришь только ОБС. Верь, гугли и будет тебе "истина"

Ты верь давай в кононова, и подобных) Тебе сказали ЛЧ, и 1/2 ЛЕ... - точно будет) Главное верь..
Измайлов, родионов и им подобные, - не обманывают!

Цитата: Сибирячок
прочих мастодонтов

Серьезно).. Внушает))) smile
А мамонтов?)

Испанский тренер Рауль Рианчо подтвердил, что бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера лично приглашал его в тренерский штаб, передает «Чемпионат.com».
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#18  spartach10  Россия (Сегодня, 22:21)
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online

Про рианчо... он проболтался, и нарушил .... договоренность с измайловым...на прессухе... цитирую - когда руководство меня приглашало, был задан вопрос, смогу ли я принять команду... я ответил - да

Цитата: Сибирячок
Ну а ты веришь только ОБС. Верь, гугли и будет тебе "истина"

Ты верь давай в кононова, и подобных) Тебе сказали ЛЧ, и 1/2 ЛЕ... - точно будет) Главное верь..
Измайлов, родионов и им подобные, - не обманывают!

Цитата: Сибирячок
прочих мастодонтов

Серьезно).. Внушает))) smile
А мамонтов?)


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#17  Сибирячок   (Сегодня, 22:17)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartach10
Но переубеждать тебя уволь, веришь всей этой....) Верь)

Ну а ты веришь только ОБС. Верь, гугли и будет тебе "истина"
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#16  spartach10  Россия (Сегодня, 22:16)
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online

Цитата: Сибирячок
Испанец Рауль Рианчо подтвердил, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера лично приглашал его в свой тренерский штаб, в который он вошел в июне 2018 года.

«Да. У меня было интервью с Массимо в Марбелье. Он хотел познакомиться, пообщаться. На встрече также присутствовали Марко Трабукки и Тимур Гурцкая.

Я рассказал им, как сотрудничал с другими тренерами — с Сергеем Ребровым в киевском «Динамо», с Андреем Шевченко в сборной Украины. Помимо диплома специалиста по физической подготовке и спортивной психологии у меня была тренерская лицензия категории PRO.

Не старайся, с тобой все ясно...
_____________
Свои...все свои были на прощальном ужине Массимо... те, кто реально был с ним, а не от измайлова...
Но переубеждать тебя уволь, веришь всей этой....) Верь)
Говорят Земля плоская... в газетах даже пишут) Погугли)


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#15  Сибирячок   (Сегодня, 22:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Испанец Рауль Рианчо подтвердил, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера лично приглашал его в свой тренерский штаб, в который он вошел в июне 2018 года.

«Да. У меня было интервью с Массимо в Марбелье. Он хотел познакомиться, пообщаться. На встрече также присутствовали Марко Трабукки и Тимур Гурцкая.

Я рассказал им, как сотрудничал с другими тренерами — с Сергеем Ребровым в киевском «Динамо», с Андреем Шевченко в сборной Украины. Помимо диплома специалиста по физической подготовке и спортивной психологии у меня была тренерская лицензия категории PRO.


Цитата: spartach10
Мальчик, я тебя прощаю... Бо ты не шибко умный, и наверняка молодой слегка))
Я здесь был, когда тебя еще в проекте не было...
И для меня, что ФК, что ХК....это одно и тоже
Я, как ты и подобные тебе не разделяю Спартак на виды спорта...
Гуглить? Покажи пример сего действа парниша) Поищи ответ на извечный твой вопрос, как трусы через голову... ага?)

Мой мальчик постарше тебя будет, да и здесь я с 2006 года, мальчик.
и Котофеев, Миш Ивановых и прочих мастодонтов знаю уж получше тебя.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#14  spartach10  Россия (Сегодня, 22:12)
  • -1
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online

Цитата: Сибирячок
Ебать, какой ты тупой. Тебе клюшкой в башню не прилетало? Может лучше сдриснешь на хоккейный Спартак? Здесь то ты точно не в теме. И даже опровергать пытаешься слова Карреры. Погугли, клюшкарь. И не по-мужски это юлить как уж на сковородке, придумывая бред. Лоханулся - признай.

Мальчик, я тебя прощаю... Бо ты не шибко умный, и наверняка молодой слегка))
Я здесь был, когда тебя еще в проекте не было...
И для меня, что ФК, что ХК....это одно и тоже
Я, как ты и подобные тебе не разделяю Спартак на виды спорта...
Гуглить? Покажи пример сего действа парниша) Поищи ответ на извечный твой вопрос, как трусы через голову... ага?)


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#13  Сибирячок   (Сегодня, 22:08)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartach10
Цитата: Сибирячок
Как вы познкомились с Рианчо? Почему пригласили именно его?
— Мы познакомились в прошлом году в Марбелье. Там пообщались. Мне понравился его настрой. Большой плюс Рауля в том, что он говорит на русском. Поэтому я сделал выбор в его пользу.

А вот тебе ссылка на вью Карреры.
My Webpage

Ссылка на офсайт,?))))))))))))))))))))))))
Познакомились в марбелье?)))))))
Ты диод от транзистора отличаешь? Перевожу и разжевываю, что сказано между строк... еще зимой измайлов и Ко дули в уши кому следует... чтобы был убран штаб Карреры, его поставили перед фактом, что рук-во будет настаивать на включении в штаб, супер-пупер испанцев, наподобие отечественного варианта пилипчука, играющих на рук-во...
Вот, все что было... Неужели это не ясно? Тебе реально сколько лет, что ты элементарных вещей не рубишь?))

Цитата: Сибирячок
ЛИЧНО пригласил Рианчо.

А еще он на багаже аленичева взял чемпионство, так сам Олег Иваныч сказал... А Олег Иваныч не может лукавить)))

Цитата: Сибирячок
Кстати , горнолыжника Дроджо Дурбано пригласил тоже лично Каррера. К чему это привело, надо рассказывать? наверняка Джикия, Жиго и остальные крестносцы тебе сами расскажут. ты только попроси.

Горнолыжника? И? Да хоть борца сумо... если чел профи, и работает, а не занимается интригами... Насчет Джикии..это к сборной вопросы... Жиго?) Это к измайлову с его чудо испанцами

Цитата: spartach10
А еще он на багаже аленичева взял чемпионство, так сам Олег Иваныч сказал... А Олег Иваныч не может лукавить)))

Ебать, какой ты тупой. Тебе клюшкой в башню не прилетало? Может лучше сдриснешь на хоккейный Спартак? Здесь то ты точно не в теме. И даже опровергать пытаешься слова Карреры. Погугли, клюшкарь. И не по-мужски это юлить как уж на сковородке, придумывая бред. Лоханулся - признай.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#12  coban  сегодня (Сегодня, 22:04)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Сибирячок,
Я тебя понял.


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#11  spartach10  Россия (Сегодня, 22:04)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Сибирячок
Как вы познкомились с Рианчо? Почему пригласили именно его?
— Мы познакомились в прошлом году в Марбелье. Там пообщались. Мне понравился его настрой. Большой плюс Рауля в том, что он говорит на русском. Поэтому я сделал выбор в его пользу.

А вот тебе ссылка на вью Карреры.
My Webpage

Ссылка на офсайт,?))))))))))))))))))))))))
Познакомились в марбелье?)))))))
Ты диод от транзистора отличаешь? Перевожу и разжевываю, что сказано между строк... еще зимой измайлов и Ко дули в уши кому следует... чтобы был убран штаб Карреры, его поставили перед фактом, что рук-во будет настаивать на включении в штаб, супер-пупер испанцев, наподобие отечественного варианта пилипчука, играющих на рук-во...
Вот, все что было... Неужели это не ясно? Тебе реально сколько лет, что ты элементарных вещей не рубишь?))

Цитата: Сибирячок
ЛИЧНО пригласил Рианчо.

А еще он на багаже аленичева взял чемпионство, так сам Олег Иваныч сказал... А Олег Иваныч не может лукавить)))

Цитата: Сибирячок
Кстати , горнолыжника Дроджо Дурбано пригласил тоже лично Каррера. К чему это привело, надо рассказывать? наверняка Джикия, Жиго и остальные крестносцы тебе сами расскажут. ты только попроси.

Горнолыжника? И? Да хоть борца сумо... если чел профи, и работает, а не занимается интригами... Насчет Джикии..это к сборной вопросы... Жиго?) Это к измайлову с его чудо испанцами


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 21:59)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: coban
Я долго думал что делать дальше. Ничего не придумал..
Что посоветуешь?

Терпеть и смотреть. И не обращать внимания на толпу. Толпа - это отсутствие разума, это бесноватость и смелость, которых нет в обычной жизни.

Цитата: spartach10
рианчо?)))))) Каррера его пригласил...??? Тебе и таким как ты 5 лет??? Что вы верите в несмешные сказки измайлова?))))

Специально для тебя. не будь дураком и больше читай. И не в толпе.

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А вот тебе ссылка на вью Карреры.
My Webpage

Цитата: spartach10
раз измайлов сказал, значит "правда"...так думают наивные чУкотские...

Я для тебя выложил ссылку, где Каррера самолично говорит о том, что ЛИЧНО пригласил Рианчо. Может быть теперь завалишь своё хайло.

Цитата: spartach10
Цитата: oblom
А его Каррера приглашал?

раз измайлов сказал, значит "правда"...так думают наивные чУкотские...

Кстати , горнолыжника Дроджо Дурбано пригласил тоже лично Каррера. К чему это привело, надо рассказывать? наверняка Джикия, Жиго и остальные крестносцы тебе сами расскажут. ты только попроси.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  spartach10  Россия (Сегодня, 21:44)
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: oblom
А его Каррера приглашал?

раз измайлов сказал, значит "правда"...так думают наивные чУкотские...


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#8  oblom   (Сегодня, 21:43)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Убрать Пилипчука и пригласить Рианчо - это подписать себе сметрртный приговор и с этим Каррера справился на отлично. А ещё был Дурбано ....
А ещё нутрициологи, запрещавшие борщ. А это вообще диверсия.

А его Каррера приглашал?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#7  spartach10  Россия (Сегодня, 21:42)
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Сибирячок
Убрать Пилипчука и пригласить Рианчо

У тебя заело с пилипчуком? Пилипчук, это кто? И где он работал до Спартака?)
рианчо?)))))) Каррера его пригласил...??? Тебе и таким как ты 5 лет??? Что вы верите в несмешные сказки измайлова?))))


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#6  coban  сегодня (Сегодня, 21:35)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
А Каррера сам виноват. Шапка Мономаха оказалась тяжела.

+ и +
Фантастический чувак.
Мотиватор.Тренер защитников.Победитель коней.
Но его больше нет..
Я долго думал что делать дальше. Ничего не придумал..
Что посоветуешь?


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 21:18)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Agasphere
Цитата: Сибирячок
А ещё нутрициологи, запрещавшие борщ. А это вообще диверсия.

А пельмени? А лапшу на уши? Не запрещали нутрициологи? Овес вместо отрубей не прописывали, нет? joy

А к чему ты приписал всю эту хрень, болезный? Или ты не знал, что для Спартак во веки веков борщ был есть и будет частью спартаковского духа? И это...смени личину Гриши на свою настоящую тролльную.

Цитата: coban
Давай посмотрим)

Так я прогнозов не строю. Поглядим на Кононова, пинать будем потом...если что.
А Каррера сам виноват. Шапка Мономаха оказалась тяжела.

Цитата: капля никотина
"Собрание пошло на поводу у шизофренички!!!!"

Золотые слова . Только относится это к Фанатiку и этим собраниям на стадионе.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:14)
  • +3
  •  (5)
online

"Собрание пошло на поводу у шизофренички!!!!"
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  coban  сегодня (Сегодня, 21:11)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Братан, чё ты к этому Пилипчаку прилепился, будто он спаситель и Мастер Чемпионов..
Нам чего с тобой? Едем дальше.
Нутри,сцуко,сциологи пусть xyя друг у друга сосут..
Что то происходит..
Давай посмотрим)


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#2  Agasphere  Москва (Сегодня, 21:08)
  • +5
  •  (7)
online

Цитата: Сибирячок
А ещё нутрициологи, запрещавшие борщ. А это вообще диверсия.

А пельмени? А лапшу на уши? Не запрещали нутрициологи? Овес вместо отрубей не прописывали, нет? joy
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:59)
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Убрать Пилипчука и пригласить Рианчо - это подписать себе сметрртный приговор и с этим Каррера справился на отлично. А ещё был Дурбано ....
А ещё нутрициологи, запрещавшие борщ. А это вообще диверсия.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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