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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Веденеев: проблема в том, что молодым игрокам сейчас сложно залезть в голову
Экс-полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев советов» Сергей Веденеев в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал исход матча сборных Германии и России.
- Показателен или нет ход и итог матча (Германия – Россия 3:0 – прим. ред.)? Что он может продемонстрировать?
- Был странный первый тайм. Команда словно не играла, а просто стояла. То, что в атаке будет мало что получаться было ясно и до начала матча. Атакующая игра у нашей сборной не ладилась и до этого. И всё что мы могли делать против сборной Германии – отбирать мяч и контратаковать.
Подбора не было, активности в борьбе не было. Почему так? Сложно сказать. Может быть каждый бережёт себя, для какой-то главной игры? Тут было не очень понятно. Но в первом тайме на поле была только одна команда – сборная Германии. И они забили простые голы: были несложные передачи, с которых были выходы нападающих. И те расстреливали вратаря словно у нас и защитников не было.
Во втором тайме видимо сказался разговор в раздевалке. И игроки стали активнее действовать в отборе мяча, держать игроков соперника плотнее. При этом понятно, что сборная Германия снизила давление и скорости. Но и наши игроки словно раскрепостились. Видимо передались эмоции тренерского штаба, и до них дошло что по крайней мере нужно мешать играть сопернику, коль сам не можешь. В таком ключе второй тайм и проходил. И даже у нашей команды была пара весьма неплохих моментов.
- Если сравнивать состав с командой игравшей на ЧМ2018, то разница весьма серьёзная: Нет Акинфеева, в защите - Игнашевича, в полузащите - Головина, Черышева, Зобнина. А в атаке и вовсе минус все – Дзюба, Кокорин и Смолов. То есть 8 человек. Быть может эта игра просто наглядно показала что резервов у нас никаких нет?
- Про резервы и без этой игры было ясно. Если бы у нас было много хороших игроков, наши бы юношеские сборные так плохо тогда не играли. Да и ассимилированных игроков было бы поменьше.
- Да, Марио Фернандес – также потерян.
- Понятно, что Игнашевич и Фернандес были приглашены в сборную в последний момент. И только на ЧМ стало ясно насколько важны эти два игрока. И Акинфеев также: то, как он руководит обороной, так не сможет ни один другой наш нынешний вратарь. Он держит нашу защитную линию словно в ежовых рукавицах, тем самым поддерживая на поле игровую дисциплину.
Но дело даже не в этом: к финальной части ЧМ эта сборная готовилась целый год. Ни у кого другого не было таких привилегий. И тут была очень тщательная подготовка, где буквально каждое движение игрока разбиралось. Поэтому и команда тогда и выглядела единым целым. Ведь все понимали за счёт чего можно добиться результата.
Сегодня же на поле играла вторая волна, и было чётко видно, что их уровень ниже.
- Катастрофа или нет для нас такое поражение?
- Ну как: в первом тайме счёт мог быть и больше. А во втором могли и забить пару мячей. Вопрос в том, что игра сборной зависит в том числе и от отношения к матчу игроков. Кто-то может беречь силы. Другой наоборот – пытается себя показать. Третьи рассматривают товарищеские матчи как отдых от национального чемпионата.
Сегодня с молодыми игроками проблема в том, что им сложно залезть в голову. У них нет такой самоотдачи, какова была у предыдущих поколений. Но это не только ведь наших игроков касается – немцы также себя сегодня не сильно утруждали.
Даже в моменте, когда Ерохин въехал шипами в ногу игроку Германии. Вопрос в том, что напарники этого футболиста могли бы завестись, и пусть и не убивать, но по крайней мере как-то жестко попытаться на этот эпизод ответить. Но нет, ничего не происходит. Все продолжают играть в спокойном, свободном режиме.
Вчера ночью смотрел игру молодежных команд по хоккею в Канаде. Наши 20-летние играли со сборной Канады. И молодые, вроде-бы люди на хоккейной площадке, и при этом ни единой драки. И вроде бы и начинаются какие-то стычки, от которых наши начинают заводиться. Но канадцы не отвечают! Чтобы дома, перед своими зрителями молодые парни из сборной Канады не ответили не полезли в драку – где такое видано?
Но молодёжь стала другая. Даже хоккеисты США и Канады стали другими. Их так не заведёшь. И в драку они, как было в 80-е они уже не полезут. Характер у этого поколения другой.
Вот мы видим как Черчесов, как и Сёмин бегают по бровке со свирепыми лицами. Но ведь они и футболистами были такими же. А молодежь сейчас другая, и они не будут убиваться как это делали предыдущие поколения. Да и вряд ли от них вправе сейчас этого кто-то потребовать. И это нужно понимать. Они считают, что не нужно подставлять ноги или голову под возможность получить травму. Что можно обойтись и без этого.
- Извините, но Ерохин въехал шипами ведь именно из-за желания изо всех сил сыграть
- Не знаю какое это было желание: берёт и сзади въезжает в лодыжку игроку. Я не помню от него в России таких вот подкатов. Вообще считается что игра с такими подкатами – это игра слабых команд. Потому что сильная команда старается действовать в атакующей манере. Играть на мастерстве, производить технико-тактические действия. А когда у команды не хватает техники и игрового мышления, она переключается на жесткую игру в обороне с целью разрушения игры соперника.
На прошедшем Чемпионате Мира всеми было признано что наша команда великолепно разрушала. И мы тщательно готовились к такой игре: в центре поля был треугольник – Газинский, Кузяев, Зобнин. И объём движения и борьбы у них был невероятно высоким. И за счёт этого удавалось как разрушать чужие комбинации, так и создавать свои моменты.
Вернуть такое движение в предстоящих матчах со Швецией практически будет для нас нереально. Потому что тогда, перед ЧМ наши игроки сидели и тренировались в горах. И с ними работал специальный тренер, вероятно взявший систему подготовки из лёгкой атлетики. Сейчас этой подготовки нет, и на первый план выходит уровень мастерства. И уровень функциональной подготовки у команд будет приблизительно одинаковым, но уровень мастерства то разнится.
Под конец хотел бы отметить: сейчас именно что игры с сильными соперниками дают в сто раз больше информации, чем со слабой команды. Если наша сборная выйдет в Лиге Наций в группу А – в следующем сезоне все игры будут как эта. И тут будет очень и очень интересно смотреть на них. И уже тогда будем окончательно делать выводы по нашему футболу.
Хотя, конечно, для специалистов что работают с нашим детским и юношеским футболом тут итак всё уже понятно.
Rusfootball.info
- Показателен или нет ход и итог матча (Германия – Россия 3:0 – прим. ред.)? Что он может продемонстрировать?
- Был странный первый тайм. Команда словно не играла, а просто стояла. То, что в атаке будет мало что получаться было ясно и до начала матча. Атакующая игра у нашей сборной не ладилась и до этого. И всё что мы могли делать против сборной Германии – отбирать мяч и контратаковать.
Подбора не было, активности в борьбе не было. Почему так? Сложно сказать. Может быть каждый бережёт себя, для какой-то главной игры? Тут было не очень понятно. Но в первом тайме на поле была только одна команда – сборная Германии. И они забили простые голы: были несложные передачи, с которых были выходы нападающих. И те расстреливали вратаря словно у нас и защитников не было.
Во втором тайме видимо сказался разговор в раздевалке. И игроки стали активнее действовать в отборе мяча, держать игроков соперника плотнее. При этом понятно, что сборная Германия снизила давление и скорости. Но и наши игроки словно раскрепостились. Видимо передались эмоции тренерского штаба, и до них дошло что по крайней мере нужно мешать играть сопернику, коль сам не можешь. В таком ключе второй тайм и проходил. И даже у нашей команды была пара весьма неплохих моментов.
- Если сравнивать состав с командой игравшей на ЧМ2018, то разница весьма серьёзная: Нет Акинфеева, в защите - Игнашевича, в полузащите - Головина, Черышева, Зобнина. А в атаке и вовсе минус все – Дзюба, Кокорин и Смолов. То есть 8 человек. Быть может эта игра просто наглядно показала что резервов у нас никаких нет?
- Про резервы и без этой игры было ясно. Если бы у нас было много хороших игроков, наши бы юношеские сборные так плохо тогда не играли. Да и ассимилированных игроков было бы поменьше.
- Да, Марио Фернандес – также потерян.
- Понятно, что Игнашевич и Фернандес были приглашены в сборную в последний момент. И только на ЧМ стало ясно насколько важны эти два игрока. И Акинфеев также: то, как он руководит обороной, так не сможет ни один другой наш нынешний вратарь. Он держит нашу защитную линию словно в ежовых рукавицах, тем самым поддерживая на поле игровую дисциплину.
Но дело даже не в этом: к финальной части ЧМ эта сборная готовилась целый год. Ни у кого другого не было таких привилегий. И тут была очень тщательная подготовка, где буквально каждое движение игрока разбиралось. Поэтому и команда тогда и выглядела единым целым. Ведь все понимали за счёт чего можно добиться результата.
Сегодня же на поле играла вторая волна, и было чётко видно, что их уровень ниже.
- Катастрофа или нет для нас такое поражение?
- Ну как: в первом тайме счёт мог быть и больше. А во втором могли и забить пару мячей. Вопрос в том, что игра сборной зависит в том числе и от отношения к матчу игроков. Кто-то может беречь силы. Другой наоборот – пытается себя показать. Третьи рассматривают товарищеские матчи как отдых от национального чемпионата.
Сегодня с молодыми игроками проблема в том, что им сложно залезть в голову. У них нет такой самоотдачи, какова была у предыдущих поколений. Но это не только ведь наших игроков касается – немцы также себя сегодня не сильно утруждали.
Даже в моменте, когда Ерохин въехал шипами в ногу игроку Германии. Вопрос в том, что напарники этого футболиста могли бы завестись, и пусть и не убивать, но по крайней мере как-то жестко попытаться на этот эпизод ответить. Но нет, ничего не происходит. Все продолжают играть в спокойном, свободном режиме.
Вчера ночью смотрел игру молодежных команд по хоккею в Канаде. Наши 20-летние играли со сборной Канады. И молодые, вроде-бы люди на хоккейной площадке, и при этом ни единой драки. И вроде бы и начинаются какие-то стычки, от которых наши начинают заводиться. Но канадцы не отвечают! Чтобы дома, перед своими зрителями молодые парни из сборной Канады не ответили не полезли в драку – где такое видано?
Но молодёжь стала другая. Даже хоккеисты США и Канады стали другими. Их так не заведёшь. И в драку они, как было в 80-е они уже не полезут. Характер у этого поколения другой.
Вот мы видим как Черчесов, как и Сёмин бегают по бровке со свирепыми лицами. Но ведь они и футболистами были такими же. А молодежь сейчас другая, и они не будут убиваться как это делали предыдущие поколения. Да и вряд ли от них вправе сейчас этого кто-то потребовать. И это нужно понимать. Они считают, что не нужно подставлять ноги или голову под возможность получить травму. Что можно обойтись и без этого.
- Извините, но Ерохин въехал шипами ведь именно из-за желания изо всех сил сыграть
- Не знаю какое это было желание: берёт и сзади въезжает в лодыжку игроку. Я не помню от него в России таких вот подкатов. Вообще считается что игра с такими подкатами – это игра слабых команд. Потому что сильная команда старается действовать в атакующей манере. Играть на мастерстве, производить технико-тактические действия. А когда у команды не хватает техники и игрового мышления, она переключается на жесткую игру в обороне с целью разрушения игры соперника.
На прошедшем Чемпионате Мира всеми было признано что наша команда великолепно разрушала. И мы тщательно готовились к такой игре: в центре поля был треугольник – Газинский, Кузяев, Зобнин. И объём движения и борьбы у них был невероятно высоким. И за счёт этого удавалось как разрушать чужие комбинации, так и создавать свои моменты.
Вернуть такое движение в предстоящих матчах со Швецией практически будет для нас нереально. Потому что тогда, перед ЧМ наши игроки сидели и тренировались в горах. И с ними работал специальный тренер, вероятно взявший систему подготовки из лёгкой атлетики. Сейчас этой подготовки нет, и на первый план выходит уровень мастерства. И уровень функциональной подготовки у команд будет приблизительно одинаковым, но уровень мастерства то разнится.
Под конец хотел бы отметить: сейчас именно что игры с сильными соперниками дают в сто раз больше информации, чем со слабой команды. Если наша сборная выйдет в Лиге Наций в группу А – в следующем сезоне все игры будут как эта. И тут будет очень и очень интересно смотреть на них. И уже тогда будем окончательно делать выводы по нашему футболу.
Хотя, конечно, для специалистов что работают с нашим детским и юношеским футболом тут итак всё уже понятно.
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