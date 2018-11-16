"Зенит" договорился о сотрудничестве с Александринским театром

Футбольный клуб "Зенит" и Александринский театр заключили соглашение о сотрудничестве."Футбол – это тоже театр. Там есть режиссер, есть исполнители. Уверен, взаимодействие будет очень полезно и для болельщиков, и для футболистов. В нашей "Газпром"-Академии, 1700 юных игроков. Знаю, что в Александринском театре 1700 мест, поэтому можем полностью занять весь зал.Задачи "Зенита" и Александринского театра во многом схожи. Даря людям эмоции, мы также стремимся заниматься просвещением аудитории и воспитанием молодого поколения", - сказал Фурсенко.