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"Зенит" договорился о сотрудничестве с Александринским театром

Футбольный клуб "Зенит" и Александринский театр заключили соглашение о сотрудничестве.

"Футбол – это тоже театр. Там есть режиссер, есть исполнители. Уверен, взаимодействие будет очень полезно и для болельщиков, и для футболистов. В нашей "Газпром"-Академии, 1700 юных игроков. Знаю, что в Александринском театре 1700 мест, поэтому можем полностью занять весь зал.

Задачи "Зенита" и Александринского театра во многом схожи. Даря людям эмоции, мы также стремимся заниматься просвещением аудитории и воспитанием молодого поколения", - сказал Фурсенко.
Теги: Зенит Фурсенко
Сегодня, 14:47
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#6  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Может Заболотного в аренду театру отдадут...? Маленького лебедя танцевать будет.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#5  бородач  счётная палата (Сегодня, 15:59)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
пенальти - пенальти ---вот где верю-не верю --а театр поможет--у бомжей богатый опыт есть в этом деле-халкатого учили долго,но плодотворно...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 15:58)
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online
Болеет за:
«Терек»
Падения в штрафной тренировать будут? Дристусси не справляется?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 15:56)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это как будут сотрудничать? Зюба будет "кушать подано", а Никита Барсуков будет феерить в зените?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  daveG  MO (Сегодня, 15:15)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Футбол – это тоже театр

Не, наш футбол - это цирк.

ШАПИТО!


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:02)
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Болеет за:
«Зенит»
Футбол – это тоже театр

Не, наш футбол - это цирк.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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