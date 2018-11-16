Алексей Герасименко: не пойму, зачем брать иностранцев в сборную. Урезаем лимит, а вызываем Ари

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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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После товарищеского матча Германия - Россия, который завершился крупной победой немецкой сборной (3:0), свой комментарий к матчу для Rusfootball.info дал бывший игрок краснодарской «Кубани», волгоградского «Ротора», киевского «Динамо» и сборной России Алексей Герасименко.
- Прекрасная игра с точки зрения пищи для размышлений. Нам в очередной раз показали, к чему надо стремиться, на каких скоростях играть. Это прежде всего на ЧМ-2018 игра с Уругваем и данная игра с Германией. Из подобных игр мы для себя должны делать серьёзные выводы. Особенно это показал первый тайм. Первый гол забивался вообще в две передачи. Две передачи от штрафной Германии, и третий удар по воротам. Вот к такой игре и нам нужно стремиться. К быстрым переходам от обороны в атаку. И немцы сделали вывод для себя после ЧМ, что в тихоходный футбол никто уже не играет. А вот эти быстрые манёвры со стороны молодых футболистов это то, к чему нужно стремиться. И именно в такой футбол сейчас играют и ведущие сборные и клубы. Поэтому с точки зрения «куда должна двигаться наша сборная» вчерашняя игра дала ответы.
С точки зрения состава никаких больших изменений я не увидел в плане тактики. Несколько человек по персоналиям поменялось, но когда в состав добавляется перспективная молодёжь, которую отслеживает тренерский штаб сборной - я это только приветствую. Такие действия понятны. Ибо нужно думать о дальнейшей перспективе. А когда привлекаются такие игроки как, например, Набабкин... Да, он игрок хорошего уровня, играет в хорошей команде, которая идёт в лидерах чемпионата, но вряд ли тренерский штаб будет рассчитывать на него в 2020 году на чемпионате Европы. Ему сейчас уже 32 года. В 35 лет он не будет нужен сборной, как бы он на тот момент ни играл. Тренерский штаб заинтересован в просмотре перспективной молодёжи и вызывать «ветерана» на 1-2 игры я считаю неправильным.
- В первом тайме раз за разом немцы разрезали нашу оборону, создавая опасность у наших ворот. Что нужно с этим делать Черчесову?
- Я уже выше говорил, что Черчесову и тренерскому штабу сборной нужно ускорять игру команды. И нужно действовать как раз так, как играла в первом тайме немецкая сборная. Это быстрые атаки, это высокий прессинг, это не один-два человека в атаке, а целая группа игроков, которая в первые 20-25 минут просто не давала вздохнуть нашим игрокам. Поэтому мы были вынуждены просто выбивать мяч подальше от нашей штрафной. Вот только так, подбирая молодых, амбициозных, быстрых ребят, нам необходимо выходить на уровень игры таких команд, как сборная Германии. Ещё раз повторюсь, они сделали определённые выводы по ЧМ, где сборная Германии ездила не на «Мерседесе», а на «Запорожце».
- Первый и третий гол были как под копирку...
- Шикарные голы. Что ещё можно сказать. Там и второй гол на загляденье. Эти голы показали, к чему движется современный футбол. В этой игре было эпизодически видно, как сборная Германии высоко прессинговала. И сборные, и клубы будут выигрывать турниры тогда, когда этот прессинг будет идти в матче 70-80 минут. И посмотрите, если совсем недавно километраж ведущих футболистов был по 8 км в матче, то сейчас уже 14-15 км. Это говорит о том, что возрос объём проделанной работы в матче. И ещё раз повторюсь, что выигрывать будут те команды, которые будут поддерживать этот темп.
- Какое впечатление по игре оставил Лунёв?
- Лунёв качественный вратарь. Не зря он играет в одном из ведущих клубов нашей страны. Отстоял на своём уровне. Другое дело, что претензии нужно предъявить сборной Германии, которая играла в сумасшедшем ритме, в пропущенных мячах он совсем не виноват.
- Ваше отношение к натурализации Ари?
- Я негативно отношусь к этому явлению. У нас что, нет своих футболистов? Игроков, которых нужно смотреть и давать шанс играть в сборной?! У нас такая огромная страна. А в частности по Ари...Я не знаю вообще для чего его взяли в сборную. Если мы в «44» года будем вызывать в сборную бразильцев к чему тогда придёт наш футбол?! Тем более, на лицо какие-то двойные стандарты! Мы урезаем лимит на иностранцев в чемпионате России, говорим, что надо давать перспективу молодым футболистам российским, и тут же берём и вызываем в сборную Гилерме, Ари... Для меня это нонсенс. И я никогда не пойму, для чего иностранцев привлекать в нашу сборную. Мне кажется, что это не наш путь. Может быть для Европы, где это давно стало в порядке вещей. Годами, столетиями. Взять ту же сборную Голландии, Франции, Бельгии... В какой-то степени Германии. Но сборная Бразилии никого же не натурализовала? Поэтому, мне кажется, что мы должны обходиться своими силами. И искать резервы внутри нашей страны и внутри себя. И делать прежде всего акцент на детский футбол. И тогда не придётся привлекать иностранцев в нашу сборную.
- 0:3 в первом тайме - что это было?
- Наверное можно сказать, что как-то расхлябано вышли на этот матч наши ребята. Как-то не собранно. И это было видно даже по Черчесову. Он бегал по технической зоне, рвал и метал! Была такая ярость и злость в его глазах... Хотя последние игры наоборот показали, что ребята начали сплачиваться в рядах сборной. Но и тут надо учитывать сборную Германии! Возвращаясь к выше сказанному. Сборная Германии продемонстрировала сумасшедший, агрессивный футбол в этом матче, и мы, наверное, были как-то немного ошарашены этим. Возможно ожидали, что «немецкая машина» будет раскачиваться, мяч катать, а тут такой высокий прессинг на протяжении 20-25 минут. И вот эти минуты и решили на мой взгляд исход матча в пользу немцев.
- Какой вывод можно сделать из этого матча?
- Мы показали на ЧМ и в нескольких матчах Лиги Наций, что на каждый матч нужно выходить с запредельным настроем. Как на последнюю игру своей карьеры. Тогда во- первых, ты на сто процентов будешь профессионально относиться к своим обязанностям, и во- вторых, в этих играх ты будешь прогрессировать. Это самый важный момент. Не может быть такого, что «сегодня я играю со сборной Германии я должен настроиться по полной, а завтра игра с Люксембургом, которую можно отыграть спустя рукава». Такого не должно быть. Все сборные, как например Германии, Голландии, Бельгии полностью отдаются игре на поле. Это прививается в Европе уже на ранних стадиях у футболистов. Поэтому, мы должны взять у них самое лучшее, и стремиться именно к такому профессиональному отношению к футболу. Тогда и нашу сборную во всём мире будут уважать. И самое важное, что она так же серьёзно будет восприниматься нашими болельщиками.
С Алексеем Герасименко общался Миша-Пират.
- Прекрасная игра с точки зрения пищи для размышлений. Нам в очередной раз показали, к чему надо стремиться, на каких скоростях играть. Это прежде всего на ЧМ-2018 игра с Уругваем и данная игра с Германией. Из подобных игр мы для себя должны делать серьёзные выводы. Особенно это показал первый тайм. Первый гол забивался вообще в две передачи. Две передачи от штрафной Германии, и третий удар по воротам. Вот к такой игре и нам нужно стремиться. К быстрым переходам от обороны в атаку. И немцы сделали вывод для себя после ЧМ, что в тихоходный футбол никто уже не играет. А вот эти быстрые манёвры со стороны молодых футболистов это то, к чему нужно стремиться. И именно в такой футбол сейчас играют и ведущие сборные и клубы. Поэтому с точки зрения «куда должна двигаться наша сборная» вчерашняя игра дала ответы.
С точки зрения состава никаких больших изменений я не увидел в плане тактики. Несколько человек по персоналиям поменялось, но когда в состав добавляется перспективная молодёжь, которую отслеживает тренерский штаб сборной - я это только приветствую. Такие действия понятны. Ибо нужно думать о дальнейшей перспективе. А когда привлекаются такие игроки как, например, Набабкин... Да, он игрок хорошего уровня, играет в хорошей команде, которая идёт в лидерах чемпионата, но вряд ли тренерский штаб будет рассчитывать на него в 2020 году на чемпионате Европы. Ему сейчас уже 32 года. В 35 лет он не будет нужен сборной, как бы он на тот момент ни играл. Тренерский штаб заинтересован в просмотре перспективной молодёжи и вызывать «ветерана» на 1-2 игры я считаю неправильным.
- В первом тайме раз за разом немцы разрезали нашу оборону, создавая опасность у наших ворот. Что нужно с этим делать Черчесову?
- Я уже выше говорил, что Черчесову и тренерскому штабу сборной нужно ускорять игру команды. И нужно действовать как раз так, как играла в первом тайме немецкая сборная. Это быстрые атаки, это высокий прессинг, это не один-два человека в атаке, а целая группа игроков, которая в первые 20-25 минут просто не давала вздохнуть нашим игрокам. Поэтому мы были вынуждены просто выбивать мяч подальше от нашей штрафной. Вот только так, подбирая молодых, амбициозных, быстрых ребят, нам необходимо выходить на уровень игры таких команд, как сборная Германии. Ещё раз повторюсь, они сделали определённые выводы по ЧМ, где сборная Германии ездила не на «Мерседесе», а на «Запорожце».
- Первый и третий гол были как под копирку...
- Шикарные голы. Что ещё можно сказать. Там и второй гол на загляденье. Эти голы показали, к чему движется современный футбол. В этой игре было эпизодически видно, как сборная Германии высоко прессинговала. И сборные, и клубы будут выигрывать турниры тогда, когда этот прессинг будет идти в матче 70-80 минут. И посмотрите, если совсем недавно километраж ведущих футболистов был по 8 км в матче, то сейчас уже 14-15 км. Это говорит о том, что возрос объём проделанной работы в матче. И ещё раз повторюсь, что выигрывать будут те команды, которые будут поддерживать этот темп.
- Какое впечатление по игре оставил Лунёв?
- Лунёв качественный вратарь. Не зря он играет в одном из ведущих клубов нашей страны. Отстоял на своём уровне. Другое дело, что претензии нужно предъявить сборной Германии, которая играла в сумасшедшем ритме, в пропущенных мячах он совсем не виноват.
- Ваше отношение к натурализации Ари?
- Я негативно отношусь к этому явлению. У нас что, нет своих футболистов? Игроков, которых нужно смотреть и давать шанс играть в сборной?! У нас такая огромная страна. А в частности по Ари...Я не знаю вообще для чего его взяли в сборную. Если мы в «44» года будем вызывать в сборную бразильцев к чему тогда придёт наш футбол?! Тем более, на лицо какие-то двойные стандарты! Мы урезаем лимит на иностранцев в чемпионате России, говорим, что надо давать перспективу молодым футболистам российским, и тут же берём и вызываем в сборную Гилерме, Ари... Для меня это нонсенс. И я никогда не пойму, для чего иностранцев привлекать в нашу сборную. Мне кажется, что это не наш путь. Может быть для Европы, где это давно стало в порядке вещей. Годами, столетиями. Взять ту же сборную Голландии, Франции, Бельгии... В какой-то степени Германии. Но сборная Бразилии никого же не натурализовала? Поэтому, мне кажется, что мы должны обходиться своими силами. И искать резервы внутри нашей страны и внутри себя. И делать прежде всего акцент на детский футбол. И тогда не придётся привлекать иностранцев в нашу сборную.
- 0:3 в первом тайме - что это было?
- Наверное можно сказать, что как-то расхлябано вышли на этот матч наши ребята. Как-то не собранно. И это было видно даже по Черчесову. Он бегал по технической зоне, рвал и метал! Была такая ярость и злость в его глазах... Хотя последние игры наоборот показали, что ребята начали сплачиваться в рядах сборной. Но и тут надо учитывать сборную Германии! Возвращаясь к выше сказанному. Сборная Германии продемонстрировала сумасшедший, агрессивный футбол в этом матче, и мы, наверное, были как-то немного ошарашены этим. Возможно ожидали, что «немецкая машина» будет раскачиваться, мяч катать, а тут такой высокий прессинг на протяжении 20-25 минут. И вот эти минуты и решили на мой взгляд исход матча в пользу немцев.
- Какой вывод можно сделать из этого матча?
- Мы показали на ЧМ и в нескольких матчах Лиги Наций, что на каждый матч нужно выходить с запредельным настроем. Как на последнюю игру своей карьеры. Тогда во- первых, ты на сто процентов будешь профессионально относиться к своим обязанностям, и во- вторых, в этих играх ты будешь прогрессировать. Это самый важный момент. Не может быть такого, что «сегодня я играю со сборной Германии я должен настроиться по полной, а завтра игра с Люксембургом, которую можно отыграть спустя рукава». Такого не должно быть. Все сборные, как например Германии, Голландии, Бельгии полностью отдаются игре на поле. Это прививается в Европе уже на ранних стадиях у футболистов. Поэтому, мы должны взять у них самое лучшее, и стремиться именно к такому профессиональному отношению к футболу. Тогда и нашу сборную во всём мире будут уважать. И самое важное, что она так же серьёзно будет восприниматься нашими болельщиками.
С Алексеем Герасименко общался Миша-Пират.
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