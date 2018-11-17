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Такума Нисимура: не понимаю, как можно пережить российские морозы

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал про адаптацию в клубе.

"Почти ко всему я уже привык, какого-то стресса жизнь в России не вызывает. Адаптация к российскому футболу тоже, кажется, прошла. Вот только волнуюсь, что с каждым днем тут холоднее и холоднее. Не понимаю, как это можно пережить", - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".
Теги: ЦСКА Нисимура
Сегодня, 12:41
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