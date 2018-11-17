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Ари ответил Павлюченко о своем вызове в сборную России

Нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал негативную реакцию на его первый вызов в сборную России бывшего форварда национальной команды Романа Павлючено.

"Павлюченко — среди недовольных моим вызовом в сборную России? У всех бывает, что ты разъярён и не контролируешь себя. Конечно, я не рад, что произошла та драка. Я извинился. Каждый имеет право оценивать ту ситуацию, как считает нужным. Я же наслаждаюсь попаданием в сборную.

Люди могут ко мне относиться по-разному, но близкие меня знают. Я всегда стараюсь помогать людям. И речь не только про случай, когда я помог пострадавшим в ДТП на трассе М2. В Бразилии я каждый год поддерживаю проект "Рождество без голода», где более 3000 детей. Близкие знают, какое у меня сердце, что я неплохой человек. Сгоряча могу поступить так, что потом жалею. Хотя всех уважаю и помогаю бедным. Сейчас вкладываюсь ещё в один проект — создаю свой футбольный клуб в городе, где родился. Помогаю детям реализовать их мечту", - цитирует Ари "Чемпионат.сом".
Сегодня, 20:35
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(14)
#27  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:32)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
А он многого добился и многое может себе позволить и при этом никого не оскорбляет.

Пусть позволяет себе что хочет, мне плевать, хоть тебе подобных шлюх в жопу ебет. Пусть только из сборной уберется.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#26  Makc33   (Сегодня, 22:31)
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online

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Makc33
А ты знаешь сколько граждан твоей страны живет там и получает гражданство других стран?

Срать я на них хотел. Они такие же, как этот вонючий нигер без Родины.

В том то и дело что вонючий это ты .Ущербный озлобленный задрот . А он многого добился и многое может себе позволить и при этом никого не оскорбляет.А ты прдеставитель высшей расы сидишь йух сосешь и всю жизнь свою никчемную будешь сосать,зато белый, хули там .Иди работай бля ,и если когда нибудь добьешься хоть чего нибудь в жизни то тебе никто мешать не будет ни белые ни черные
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#25  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:26)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: дядя Витя
дальше то, что можно аргументированно быть против натурализации легионеров, а махать языком про цвет кожи и называть кого-то "обезьяной" это удел недалёких лузеров.

Был бы Ари похож на тигра, я бы его так и назвал. Но не вижу не полосатой шкуры, ни хвоста.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#24  дядя Витя  СПб (Сегодня, 22:25)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Makc33
Нет национальностей

Все, толерасты до шизы дошли. Ни рас у них нет, ни национальностей, ни конфликта культур. Одни лишь их фантазии в больной голове реальны.

Цитата: Lokoflesh
болейте за бездарей типо Кутепова или Заболотного, от которых и в клубе пользы мало.

Я буду болеть за сборную России, в которой будут те, кто представляет Россию. А секте "победы любой ценой" - обжиматься с Мутко. Вы достойны друг друга. Один прикрывает легами неспособность поднять футбол в стране, а другие этому аплодируют

Цитата: дядя Витя
Бл.., всем кто тут про помощь "не тем детям" расп...зделся, вы сами хоть копейкой помогли кому-то? Русским, нерусским, любым? Хоть сто рублей?

Да. Что дальше?

дальше то, что можно аргументированно быть против натурализации легионеров, а махать языком про цвет кожи и называть кого-то "обезьяной" это удел недалёких лузеров. Я лишь об этом, друзья ...
Имеющий разум да поймёт

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Makc33
А чем ты лучше негра? Чем?

Тем что я живу в своей стране, на земле, на которой мои предки жили тысячу лет, и не получаю чужое гражданство и не лезу в чужую сборную по футболу.

предки предками, сам-то чего достиг?
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
#23  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:21)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
А ты знаешь сколько граждан твоей страны живет там и получает гражданство других стран?

Срать я на них хотел. Они такие же, как этот вонючий нигер без Родины.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#22  студия дускай   (Сегодня, 22:20)
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online

забудь что где то родился тепереча все только сюда
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#21  Makc33   (Сегодня, 22:15)
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  •  (4)
online

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Makc33
А чем ты лучше негра? Чем?

Тем что я живу в своей стране, на земле, на которой мои предки жили тысячу лет, и не получаю чужое гражданство и не лезу в чужую сборную по футболу.

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Makc33
А чем ты лучше негра? Чем?

Тем что я живу в своей стране, на земле, на которой мои предки жили тысячу лет, и не получаю чужое гражданство и не лезу в чужую сборную по футболу.

А ты знаешь сколько граждан твоей страны живет там и получает гражданство других стран? Миллионы и никто их там заметь не трогает Он такой же гражданин как и ты и эта сборная такая же его как и твоя и паспорт у него такой же как у тебя и жена у него родилась здесь в этой стране, и дети у него родились здесь и почему он не может играть за сборную? Имеет полное право Не нравится не болей на твое чухонское мнение насрать, вы там тоже на русских не похожи по ментальности ,ближе к хохлам и что?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#20  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:02)
  • -8
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
А чем ты лучше негра? Чем?

Тем что я живу в своей стране, на земле, на которой мои предки жили тысячу лет, и не получаю чужое гражданство и не лезу в чужую сборную по футболу.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#19  Makc33   (Сегодня, 21:59)
  • +2
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online

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Makc33
Нет национальностей

Все, толерасты до шизы дошли. Ни рас у них нет, ни национальностей, ни конфликта культур. Одни лишь их фантазии в больной голове реальны.

Цитата: Lokoflesh
болейте за бездарей типо Кутепова или Заболотного, от которых и в клубе пользы мало.

Я буду болеть за сборную России, в которой будут те, кто представляет Россию. А секте "победы любой ценой" - обжиматься с Мутко. Вы достойны друг друга.

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Makc33
Нет национальностей

Все, толерасты до шизы дошли. Ни рас у них нет, ни национальностей, ни конфликта культур. Одни лишь их фантазии в больной голове реальны.

Цитата: Lokoflesh
болейте за бездарей типо Кутепова или Заболотного, от которых и в клубе пользы мало.

Я буду болеть за сборную России, в которой будут те, кто представляет Россию. А секте "победы любой ценой" - обжиматься с Мутко. Вы достойны друг друга.

А чем ты лучше негра? Чем? Тем что дрочишь здесь на клаве? Он обезьяна а ты кто ? Свинья? Он хоть что то в жизни добился а ты? Быдло ты вонючее ,эта обезьяна тебя с потрохами купит если надо будет ,работай иди чмо питерское
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#18  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 21:56)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Клоун...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#17  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:56)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
Нет национальностей

Все, толерасты до шизы дошли. Ни рас у них нет, ни национальностей, ни конфликта культур. Одни лишь их фантазии в больной голове реальны.

Цитата: Lokoflesh
болейте за бездарей типо Кутепова или Заболотного, от которых и в клубе пользы мало.

Я буду болеть за сборную России, в которой будут те, кто представляет Россию. А секте "победы любой ценой" - обжиматься с Мутко. Вы достойны друг друга. Один прикрывает легами неспособность поднять футбол в стране, а другие этому аплодируют

Цитата: дядя Витя
Бл.., всем кто тут про помощь "не тем детям" расп...зделся, вы сами хоть копейкой помогли кому-то? Русским, нерусским, любым? Хоть сто рублей?

Да. Что дальше?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#16  дядя Витя  СПб (Сегодня, 21:51)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бл.., всем кто тут про помощь "не тем детям" расп...зделся, вы сами хоть копейкой помогли кому-то? Русским, нерусским, любым? Хоть сто рублей?
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
#15  madhate  Вальхалла (Сегодня, 21:50)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
павлюченко в свое время унижал англию и забивал мячи на лучшем для сборной турнире. кто-то ещё пытается оправдывать эту обезьяну наемника?
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
#14  Makc33   (Сегодня, 21:43)
  • 0
  •  (10)
online

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: santim
Ари - гражданин России.

Орангутангу из зоопарка тоже можно дать паспорт. Но никто не в силах заставить людей поверить, что вот именно за это им и нужно болеть. Даже зомбоящик не всесилен. Так что сколько не вопи про " проклятых расистов", не понимающих прелести боления не пойми за какую бразильскую приблуду - отсосёте.

Так не болей в чем проблемы.Только орангутанг это ты,что ты сделал в этой жизни полезного ? Сидишь задрот пасквили свои пишешь .Иной орангутанг получше тебя будет,.Нормальный человек такого никогда не напишет А всякие нищие ,озлобленные ,голодранцы обиженные жизнью и поливают всех дерьмом и верят в свою исключительность . Нет национальностей ,есть хорошие люди и гавно в любой национальности. Вот ты гавно!!!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#13  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:42)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Ари правильный футболист, если наезжают на твоего товарища - нужно отвечать.
А всем недовольным вызовом Ари в сб. России, идите лесом, болейте за бездарей типо Кутепова или Заболотного, от которых и в клубе пользы мало.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#12  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:40)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Хвальбун!
Помогает бразильским детям за счет денег и гражданства России. Круто че!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 21:39)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: santim
Ари - гражданин России. И не<!--filter:<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->-->вырезано<!--/filter--> вам, бастарды москальские, рассуждать о сборной, когда за ваши клубы мяч пинают всякие ниггеры...

То есть ниггер автоматически в твоём сознании перестаёт им быть с получением роспаспорта? Можешь не отвечать, один хрен зависнешь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  Frankenstein   (Сегодня, 21:38)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не от хорошей жизни приглашают всех легионеров,но это не значит что нужно засерать сборную,пусть играют те кто достоин и те кто хотят играть,это лучше чем наши распиаренные пустышки
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:28)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: santim
Ари - гражданин России.

Орангутангу из зоопарка тоже можно дать паспорт. Но никто не в силах заставить людей поверить, что вот именно за это им и нужно болеть. Даже зомбоящик не всесилен. Так что сколько не вопи про " проклятых расистов", не понимающих прелести боления не пойми за какую бразильскую приблуду - отсосёте.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  santim   (Сегодня, 21:18)
  • -2
  •  (12)

Ари - гражданин России. И невырезано-->вырезано вам, бастарды москальские, рассуждать о сборной, когда за ваши клубы мяч пинают всякие ниггеры...
Регистрация: 31.12.2016 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 21:10)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Колян Безмолвный
никто и не заметит что он не из России если что скажем что он с Кавказа!

Тогда его надо звать Ара.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:08)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
никто и не заметит что он не из России если что скажем что он с Кавказа!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 21:00)
  • -3
  •  (13)

Цитата: Хитрый Лис
Вот и ехай туда, хули ты в нашей сборной забыл? В Краснодаре недоплачивают что-ли?

Вашу сбродную , извините, сэр , вчера выипали и высушила национальная сборная настоящая. Лысый баран с усами вытирал плешь свою.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 20:59)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ари всем рассказал, какой он хороший русский парень, помогающий бразильским детям
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:51)
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хотя всех уважаю и помогаю бедным. Сейчас вкладываюсь ещё в один проект — создаю свой футбольный клуб в городе, где родился.

Вот и ехай туда, хули ты в нашей сборной забыл? В Краснодаре недоплачивают что-ли?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  corone`r   (Сегодня, 20:41)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
я не поэт но я скажу стихами
идите на *уй мелкими шагами

далеко не писатель,корявенько но душевно,плюсую.


--------------------
-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 20:40)
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Павиан бразильский. По-русски говорить-то не умеет, а тут разродился.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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