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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Ари ответил Павлюченко о своем вызове в сборную России
Нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал негативную реакцию на его первый вызов в сборную России бывшего форварда национальной команды Романа Павлючено.
"Павлюченко — среди недовольных моим вызовом в сборную России? У всех бывает, что ты разъярён и не контролируешь себя. Конечно, я не рад, что произошла та драка. Я извинился. Каждый имеет право оценивать ту ситуацию, как считает нужным. Я же наслаждаюсь попаданием в сборную.
Люди могут ко мне относиться по-разному, но близкие меня знают. Я всегда стараюсь помогать людям. И речь не только про случай, когда я помог пострадавшим в ДТП на трассе М2. В Бразилии я каждый год поддерживаю проект "Рождество без голода», где более 3000 детей. Близкие знают, какое у меня сердце, что я неплохой человек. Сгоряча могу поступить так, что потом жалею. Хотя всех уважаю и помогаю бедным. Сейчас вкладываюсь ещё в один проект — создаю свой футбольный клуб в городе, где родился. Помогаю детям реализовать их мечту", - цитирует Ари "Чемпионат.сом".
"Павлюченко — среди недовольных моим вызовом в сборную России? У всех бывает, что ты разъярён и не контролируешь себя. Конечно, я не рад, что произошла та драка. Я извинился. Каждый имеет право оценивать ту ситуацию, как считает нужным. Я же наслаждаюсь попаданием в сборную.
Люди могут ко мне относиться по-разному, но близкие меня знают. Я всегда стараюсь помогать людям. И речь не только про случай, когда я помог пострадавшим в ДТП на трассе М2. В Бразилии я каждый год поддерживаю проект "Рождество без голода», где более 3000 детей. Близкие знают, какое у меня сердце, что я неплохой человек. Сгоряча могу поступить так, что потом жалею. Хотя всех уважаю и помогаю бедным. Сейчас вкладываюсь ещё в один проект — создаю свой футбольный клуб в городе, где родился. Помогаю детям реализовать их мечту", - цитирует Ари "Чемпионат.сом".
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