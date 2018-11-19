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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрей Гордеев: важно, чтобы игроки юношеской сборной России смогли заявить о себе
Тренер юношеской сборной России U19 Андрей Гордеев прокомментировал победу в матче с командой Черногории (2:0) в матче квалификационного этапа чемпионата Европы.
"Это был последний матч, было сложно в плане эмоций и физического состояния. Приходилось ротировать состав. Хорошо, что у ребят хватило характера и сил, чтобы достойно всё завершить. Чувствовали, что всё получается, но могло всё решиться в последний момент. Черногория действовала просто, но эффективно. После того как мы забили второй мяч, вздохнули свободно. Имели ещё моменты, чтобы забить. Благодарен ребятам, потому что все команды были ровные.
Кто из состава может заявить о себе в РПЛ? Некоторые ребята уже играют. Миша Игнатов уже выходил за "Спартак", Москвичёв за "Динамо", Антон Шиков — вратарь, Виталий Жиронкин всё время хорошо играет за сборную. К сожалению, получил небольшую микротравму, но надеюсь, что ничего серьёзного. Хочется отметить всю команду. Важно, чтобы ребята смогли заявить о себе. Сегодня мы шаг к этому сделали", - цитирует Гордеева "Чемпионат.сом".
"Это был последний матч, было сложно в плане эмоций и физического состояния. Приходилось ротировать состав. Хорошо, что у ребят хватило характера и сил, чтобы достойно всё завершить. Чувствовали, что всё получается, но могло всё решиться в последний момент. Черногория действовала просто, но эффективно. После того как мы забили второй мяч, вздохнули свободно. Имели ещё моменты, чтобы забить. Благодарен ребятам, потому что все команды были ровные.
Кто из состава может заявить о себе в РПЛ? Некоторые ребята уже играют. Миша Игнатов уже выходил за "Спартак", Москвичёв за "Динамо", Антон Шиков — вратарь, Виталий Жиронкин всё время хорошо играет за сборную. К сожалению, получил небольшую микротравму, но надеюсь, что ничего серьёзного. Хочется отметить всю команду. Важно, чтобы ребята смогли заявить о себе. Сегодня мы шаг к этому сделали", - цитирует Гордеева "Чемпионат.сом".
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