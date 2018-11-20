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Рассмотрение иска о банкротстве "Тосно" отложено до 17 декабря

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил отложить рассмотрение дела о банкротстве футбольного клуба "Тосно".

Напомним, "Тосно", в минувшем сезоне завоевавший Кубок России, в июне прекратил свое существование, после чего подал заявление о банкротстве.

ТАСС
Теги: Тосно
Сегодня, 11:15
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