Валерий Газзаев: нужно поддерживать статус четвертьфиналиста ЧМ в каждой игре

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение команды от Швеции (0:2)."Соперник закономерно победил. По игре они была сильнее, своими активными действиями шведские футболисты посадили нашу команду в оборону, играли компактно, прессинговали практически все 45 минут первого тайма. У Швеции было тотальное преимущество во всех компонентах игры: контроле мяча, создании голевых ситуаций, скорости.Надо сегодня думать о том, что мы четвертьфиналисты чемпионата мира, и этот статус надо подтверждать в каждой игре", – сказал Газзаев.