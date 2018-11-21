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Валерий Газзаев: нужно поддерживать статус четвертьфиналиста ЧМ в каждой игре

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение команды от Швеции (0:2).

"Соперник закономерно победил. По игре они была сильнее, своими активными действиями шведские футболисты посадили нашу команду в оборону, играли компактно, прессинговали практически все 45 минут первого тайма. У Швеции было тотальное преимущество во всех компонентах игры: контроле мяча, создании голевых ситуаций, скорости.

Надо сегодня думать о том, что мы четвертьфиналисты чемпионата мира, и этот статус надо подтверждать в каждой игре", – сказал Газзаев.

ТАСС
Теги: Газзаев Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 08:51
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#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 09:01)
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Болеет за:
«Волга НН»
Так шведы и поддерживают статус четвертьфиналистов чемпионата мира.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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