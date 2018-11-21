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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Мостовой: ничего страшного, если сборная России не займёт первое место в группе (12)
Виктор Линделеф: мы выиграли Россию за счет единства
Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал победу над Россией (2:0).
"Первый тайм мы провели превосходно - доминировали на всех участках поля и не давали сборной России создавать какие-либо моменты. Во второй половине мы сбавили обороты, но продолжили контролировать игру и дождались, когда русские полностью раскроются и пойдут в атаку, после чего забили второй мяч.
Секрет победы? Думаю, что мы выиграли за счет единства", - приводит слова шведа ТАСС.
"Первый тайм мы провели превосходно - доминировали на всех участках поля и не давали сборной России создавать какие-либо моменты. Во второй половине мы сбавили обороты, но продолжили контролировать игру и дождались, когда русские полностью раскроются и пойдут в атаку, после чего забили второй мяч.
Секрет победы? Думаю, что мы выиграли за счет единства", - приводит слова шведа ТАСС.
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