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Виктор Линделеф: мы выиграли Россию за счет единства

Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал победу над Россией (2:0).

"Первый тайм мы провели превосходно - доминировали на всех участках поля и не давали сборной России создавать какие-либо моменты. Во второй половине мы сбавили обороты, но продолжили контролировать игру и дождались, когда русские полностью раскроются и пойдут в атаку, после чего забили второй мяч.

Секрет победы? Думаю, что мы выиграли за счет единства", - приводит слова шведа ТАСС.
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 08:57
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:02)
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Болеет за:
«Спартак»
мы выиграли Россию. Что за вопиющая безграмотность? Автор, ты оплатил за проезд?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:56)
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Болеет за:
«Зенит»
Автору заголовка ,- а СССР в Великой Отечественной, тоже, ВЫИГРАЛА Германию?...


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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