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Владимир Стогниенко - о поражении от шведов: не думаю, что произошло что-то ужасное

Известный комментатор Владимир Стогниенко оценил игру сборной России в матче Лиги наций со сборной Швеции (0:2).

"Не думаю, что произошло что-то ужасное. Очень много важных игроков отсутствует по причине нездоровья. Грустно, что не удалось придумать никаких новых вариантов в игре. Все оказалось очень предсказуемо для соперника.

Правда, и сам соперник ничего особенного собой не представляет – просто крепкая, старательная команда. Но у шведов были атаки, ошибками наших в обороне они воспользовались. А у нас атак, в общем-то, практически не было. Была одна ошибка шведов, когда Ионов выскочил к воротам. Но, к сожалению, с напряжением у чужих ворот было очень грустно. В целом, все как-то никак", - заявил Стогниенко.

Команда России
Теги: Стогниенко Сборная Швеции Сборная России
Сегодня, 13:40
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#4  dvdw   (Сегодня, 15:30)
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online

Ужасное произошло в Керчи. А здесь просто 11 миллионеров обыграли других 11 миллионеров.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#3  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:40)
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Болеет за:
«Динамо» М
Ужасное произошло не в игре с немцами или шведами,а ужасное произошло на ЧМ ,когда нашей сборной крупно повезло,но это везение вдруг некоторые ответственные и высокопоставленные лица посчитали за успех и раздали ордена ---а по делу --ВОЗ И НЫНЧЕ ТАМ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 14:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Смотрел первый тайм до гола, чуть не уснул, что это вообще такое было, не понятно, да, многие отсутствовали из-за травм и всё равно, выбрана тактика автобуса и игры на отбой, Черчесов заявил, что Чалов типа молодой и вливается в коллектив, ага, вливается, сидя на лавке, у немцев почему-то выходят играть молодые и вливаются в коллектив играя на поле, а у нас вливаются сидя на лавке, выпустил вместо Чалова спасать Родину суперигрока Заболотного, не понятно что он вообще-то делает в сборной, ему место в любительской лиге и то чтобы выходить там на замену в конце игры, а он его мало того что вызывает в команду, так ещё и на поле выпускает, да, умом Черчеса не понять.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот, трезвый взгляд на вещи: дно играло как играет дно i poetomu ne proizoshlo 4ego-to strashnogo


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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