Владимир Стогниенко - о поражении от шведов: не думаю, что произошло что-то ужасное

Известный комментатор Владимир Стогниенко оценил игру сборной России в матче Лиги наций со сборной Швеции (0:2)."Не думаю, что произошло что-то ужасное. Очень много важных игроков отсутствует по причине нездоровья. Грустно, что не удалось придумать никаких новых вариантов в игре. Все оказалось очень предсказуемо для соперника.Правда, и сам соперник ничего особенного собой не представляет – просто крепкая, старательная команда. Но у шведов были атаки, ошибками наших в обороне они воспользовались. А у нас атак, в общем-то, практически не было. Была одна ошибка шведов, когда Ионов выскочил к воротам. Но, к сожалению, с напряжением у чужих ворот было очень грустно. В целом, все как-то никак", - заявил Стогниенко.