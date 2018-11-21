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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Владимир Стогниенко - о поражении от шведов: не думаю, что произошло что-то ужасное
Известный комментатор Владимир Стогниенко оценил игру сборной России в матче Лиги наций со сборной Швеции (0:2).
"Не думаю, что произошло что-то ужасное. Очень много важных игроков отсутствует по причине нездоровья. Грустно, что не удалось придумать никаких новых вариантов в игре. Все оказалось очень предсказуемо для соперника.
Правда, и сам соперник ничего особенного собой не представляет – просто крепкая, старательная команда. Но у шведов были атаки, ошибками наших в обороне они воспользовались. А у нас атак, в общем-то, практически не было. Была одна ошибка шведов, когда Ионов выскочил к воротам. Но, к сожалению, с напряжением у чужих ворот было очень грустно. В целом, все как-то никак", - заявил Стогниенко.
Команда России
"Не думаю, что произошло что-то ужасное. Очень много важных игроков отсутствует по причине нездоровья. Грустно, что не удалось придумать никаких новых вариантов в игре. Все оказалось очень предсказуемо для соперника.
Правда, и сам соперник ничего особенного собой не представляет – просто крепкая, старательная команда. Но у шведов были атаки, ошибками наших в обороне они воспользовались. А у нас атак, в общем-то, практически не было. Была одна ошибка шведов, когда Ионов выскочил к воротам. Но, к сожалению, с напряжением у чужих ворот было очень грустно. В целом, все как-то никак", - заявил Стогниенко.
Команда России
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