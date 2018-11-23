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Александр Шикунов: что Кононов может наиграть в "Спартаке" за две недели?

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов поделился мнением в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Нам надо набирать очки, поэтому мы усиленно готовимся к предстоящей игре и намерены биться за победу, - приводят "Известия" слова Шикунова. Очевидно, что для "Спартака" и его нового главного тренера этот матч будет особым. В связи с перестановками в тренерском штабе красно-белых трудно понять, в какой манере наш соперник будет действовать в игре против нас. Поэтому мы будем отталкиваться от собственной игры.

Мы знаем стиль Кононова по его работе с предыдущими командами, особенно с "Краснодаром", - Но что он мог наиграть в "Спартаке" за две недели? Тем более что часть футболистов разъезжалась по своим сборным. Возможно, он продолжит ставить в состав молодых Максименко, Рассказова, Ломовицкого, как это делал Каррера. А может быть вернет на поле опытных ребят вроде Глушакова и Ещенко. Какой будет сделан выбор, в какой футбол они будут играть против нас — сейчас этого, наверное, не знают даже в самом "Спартаке", - цитирует Шикунова "Известия".
Теги: Шикунов Кононов Крылья Советов Спартак
Сегодня, 10:41
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 10:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Он_вам_не_димон
da tam i za 2 goda ne naigraesh)))

У тебя зависимость от этого сайта? Такое недержание, что аж латиницей пишешь, хотя никто тебя не читает. Я к примеру вообще не читаю твою хуергу. Нет желания ни мозг ломать, ни в очередной раз убеждаться в тупости твоей.
Скоро из чайника будешь здесь писать кипятком, интерноша. Лечи зависимость, упырь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 10:51)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
da tam i za 2 goda ne naigraesh)))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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