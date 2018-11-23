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"Локомотив" - "Урал": Фернандеш и Панюков начнут игру на скамейке запасных

"Локомотив" и "Урал" объявили составы на предстоящий матч 15-го тура РПЛ.

"Локомотива": Гильерме, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тугарев, Смолов.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль Кабир, Ильин.
Теги: Локомотив Урал
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