Новости партнеров

ЦСКА наказан частичным закрытием трибун на матч Лиги чемпионов с "Викторией" Плзень

УЕФА наказал ЦСКА частичным закрытием трибун на следующий домашний еврокубковый матч.

Это решение было вынесено по итогам домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2).

Причиной для подобного решения стало блокирование лестничных проходов; бросание предметов на поле и запуск фейерверков.

"СЭ"
Теги: ЦСКА Виктория П
Сегодня, 21:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(4)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.