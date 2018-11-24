Курбан Бердыев: думаю, мы сыграли ниже своих возможностей

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью с "Анжи" (1:1)."Мы ничего не смогли извлечь из территориального преимущества. Думаю, мы сыграли ниже своих возможностей", - сказал Бердыев.