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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Мартынович: "Краснодар" ждет непростая битва в игре с "Арсеналом"
Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился ожиданиями от матча против тульского "Арсенала".
"Смена тренера зачастую дает команде новый импульс, что создает проблемы соперникам. Так что настраиваемся на "Арсенал" самым серьезным образом. Нас ждет очень непростая битва", - сказал Мартынович.
ФК "Краснодар"
"Смена тренера зачастую дает команде новый импульс, что создает проблемы соперникам. Так что настраиваемся на "Арсенал" самым серьезным образом. Нас ждет очень непростая битва", - сказал Мартынович.
ФК "Краснодар"
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