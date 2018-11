Гекдениз Карадениз тепло попрощался с Казанью

View this post on Instagram

Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани.Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных ,счастливых и успешных дней .Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя как дома .Надеюсь ,что когда- нибудь ещё мы с вами встретимся..Всем и каждому отдельное большое спасибо.???????? Kazan’da gecirdigimiz 11 y?lin sonuna geldik. Burada sizlerle cok guzel ve basari dolu gunlerimiz oldu. Bize burayi kendi memleketimiz, yuvamiz gibi hissettirdiniz. Umarim bir gun yollarimiz yine kesisir. Hepinize cok tesekkur ederim.????????