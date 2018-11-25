Гекдениз Карадениз тепло попрощался с Казанью

Бывший полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз на своей странице в инстаграме попрощался с Казанью.Футболист выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год."Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных, счастливых и успешных дней. Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя как дома. Надеюсь, что когда-нибудь еще мы с вами встретимся. Всем и каждому отдельное большое спасибо", - написал Карадениз.