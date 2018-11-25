Гекдениз Карадениз тепло попрощался с Казанью

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:17
Диего Марадона - об инциденте на Кубке Либертадорес: президент Аргентины заботится только о своем благосостоянии (1)
Диего Марадона - об инциденте на Кубке Либертадорес: президент Аргентины заботится только о своем благосостоянии (1)
12:09
Полузащитник "Боки Хуниорс": финал должен быть похож на праздник, а превратился в зону боевых действий
Полузащитник "Боки Хуниорс": финал должен быть похож на праздник, а превратился в зону боевых действий
01:47
"Барселона" стала такой же скучной, как "Атлетико". И чуть не пропустила мадридцев на первое место (4)
"Барселона" стала такой же скучной, как "Атлетико". И чуть не пропустила мадридцев на первое место (4)
Вчера, 23:42
Криштиану Роналду повторил рекорд "Ювентуса" 50-летней давности (4)
Криштиану Роналду повторил рекорд "Ювентуса" 50-летней давности (4)
Вчера, 23:28
Софьян Ханни: Кононов знает, чего хочет
Софьян Ханни: Кононов знает, чего хочет
Вчера, 23:11
Финал Кубка Либертадорес отложен на час (2)
Финал Кубка Либертадорес отложен на час (2)
Вчера, 23:09
"Шальке" с крупным счетом обыграл "Нюрнберг"
"Шальке" с крупным счетом обыграл "Нюрнберг"
Вчера, 23:08
Владимир Полуяхтов не сыграет со "Спартаком"
Владимир Полуяхтов не сыграет со "Спартаком"
Вчера, 22:31
"Тоттенхэм" дома уверенно победил "Челси" (2)
"Тоттенхэм" дома уверенно победил "Челси" (2)
Вчера, 22:29
Футболисты "Боки" пострадали от слезоточивого газа, финал Кубка Либертадорес могут отменить
Футболисты "Боки" пострадали от слезоточивого газа, финал Кубка Либертадорес могут отменить
Гекдениз Карадениз тепло попрощался с Казанью
Бывший полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз на своей странице в инстаграме попрощался с Казанью.
Футболист выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год.
"Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных, счастливых и успешных дней. Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя как дома. Надеюсь, что когда-нибудь еще мы с вами встретимся. Всем и каждому отдельное большое спасибо", - написал Карадениз.
Футболист выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год.
"Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных, счастливых и успешных дней. Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя как дома. Надеюсь, что когда-нибудь еще мы с вами встретимся. Всем и каждому отдельное большое спасибо", - написал Карадениз.
View this post on Instagram
Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани.Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных ,счастливых и успешных дней .Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя как дома .Надеюсь ,что когда- нибудь ещё мы с вами встретимся..Всем и каждому отдельное большое спасибо.???????? Kazan’da gecirdigimiz 11 y?lin sonuna geldik. Burada sizlerle cok guzel ve basari dolu gunlerimiz oldu. Bize burayi kendi memleketimiz, yuvamiz gibi hissettirdiniz. Umarim bir gun yollarimiz yine kesisir. Hepinize cok tesekkur ederim.????????
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.