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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гилерме: "Локомотив" - это мой дом. Хочу ещё долго играть здесь
Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гилерме рассказал о главных событиях в своей жизни за 11 лет, проведённых в России.
"Самое главное их моих 11 лет в России - рождение детей. Также я выучил русский язык и понял вашу культуру. В Бразилии люди горячие и счастливые. А здесь более холодные. Но это не минус, а просто особенность. На людей влияет история страны, погодные условия.
Сколько я еще планирую здесь играть? Я бы мог играть и до 45 лет, но если из-за возраста начнёт падать уровень, значит наступило время остановиться.
Но если я продолжу давать результат и смогу играть здесь ещё несколько лет, буду рад. "Локомотив" - мой дом", — цитирует Гилерме пресс-служба клуба.
"Самое главное их моих 11 лет в России - рождение детей. Также я выучил русский язык и понял вашу культуру. В Бразилии люди горячие и счастливые. А здесь более холодные. Но это не минус, а просто особенность. На людей влияет история страны, погодные условия.
Сколько я еще планирую здесь играть? Я бы мог играть и до 45 лет, но если из-за возраста начнёт падать уровень, значит наступило время остановиться.
Но если я продолжу давать результат и смогу играть здесь ещё несколько лет, буду рад. "Локомотив" - мой дом", — цитирует Гилерме пресс-служба клуба.
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