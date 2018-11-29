СпартакБезГлушакова - "Фратрия" запустила флэшмоб

#СпартакБезГлушакова



Друзья, мы запускаем флешмоб!



Мы призываем всех болельщиков, кто неравнодушен к ситуации в клубе, выразить своё мнение в связи с тем, что №8 до сих пор находится в нашем #Спартак'е.



Подробности ?https://t.co/y7um0uPDrv pic.twitter.com/1PemfdtAeA — Фратрия (@fratria) November 29, 2018

Фанатское объединение московского "Спартака" "Фратрия" объявило о запуске флешмоба против капитана красно-белых Дениса Глушакова.Акция пройдет под хештегом #СпартакБезГлушакова."Мы призываем всех болельщиков, кто неравнодушен к ситуации в клубе, выразить свое мнение в связи с тем, что №?8 до сих пор находится в нашем "Спартаке". Для участия во флешмобе мы призываем вас выкладывать в свои социальные сети фотографии с надписью #СпартакБезГлушакова и отмечать эти фотографии таким же хэштегом.Того же, кто этот принцип нарушает, кто вредит своими действиями и разговорами, в "Спартаке" быть не должно! Мы хотим видеть сплоченную команду, в которой каждый знает, что на максимальный результат работают все! Мы за сильный и уверенный в себе "Спартак", мы за "Спартак" без Глушакова!" — говорится в заявлении "Фратрии" в соцсетях.