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#СпартакБезГлушакова - "Фратрия" запустила флэшмоб

Фанатское объединение московского "Спартака" "Фратрия" объявило о запуске флешмоба против капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Акция пройдет под хештегом #СпартакБезГлушакова.

"Мы призываем всех болельщиков, кто неравнодушен к ситуации в клубе, выразить свое мнение в связи с тем, что №?8 до сих пор находится в нашем "Спартаке". Для участия во флешмобе мы призываем вас выкладывать в свои социальные сети фотографии с надписью #СпартакБезГлушакова и отмечать эти фотографии таким же хэштегом.

Того же, кто этот принцип нарушает, кто вредит своими действиями и разговорами, в "Спартаке" быть не должно! Мы хотим видеть сплоченную команду, в которой каждый знает, что на максимальный результат работают все! Мы за сильный и уверенный в себе "Спартак", мы за "Спартак" без Глушакова!" — говорится в заявлении "Фратрии" в соцсетях.

Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 15:40
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(4)
#16  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
да кули толку от фратрийских антиглушаковских флешмобов, если на днях вся команда провела свой флешмоб в защиту Глушакова.

таким образом, получается, что
флешмоб Фратрии идёт вразрез с флешмобом команды,
то есть
мнение Фратрии диаметрально противоположно мнению самих футболистов,
то есть фактически
Фратрия противопоставила себя Спартаку.

клёво хуле..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#15  Лев Румянцев   (Сегодня, 16:09)
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online

фратрия. ТЫ МИЗЕР НИ ЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩИЙ И НЕ РЕШАЮЩИЙ СРЕДИ МНОГОМИЛИОННОЙ АРМИЕЙ ИСТИНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ОТ ВАС ДЕБИЛЫ ТОЛЬКО ШТРАФЫ И МОРДОБИТИЕ
Регистрация: 29.11.2018 [жалоба]
#14  nedva  Russia (Сегодня, 16:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я чувствую, что кончится это тем, что Фратрия в Европе снова что- то выкинет и будем мы смотреть на пустой стадион по ТВ или, того хуже, чужие команды взамен дисквалифицированного Спартака...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#13  Realist2000   (Сегодня, 16:07)
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online

Полезнее будет запустить - Спартак без фратрии,а затем и Спартак без федуна.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#12  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:06)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Xar
если на матчи вместо 40 тысяч будет приходить 5-10, Федуну будет не посрать.

Если эти отморозки перестанут ходить, атмосфера на стадионе будет чище, и в прямом и переносном смысле. И нормальные люди с детьми не будут слышать матерщину и похабщину. А сколько штрафов принесли эти ФРЕШМОБИСТЫ? Их сумма перекроет стоимость их абонементов, тем более не все состоящие во фратрии отморозки.Уверен среди них большинство адекватные ребята. А на Спартак во все годы приходило болельщиков всегда большое количество.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#11  anonymous   (Сегодня, 16:05)
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online

Цитата: .
#СпартакБезГлушакова #СпартакСМоскалевым - "Фратрия" запустила флэшмоб
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#10  К.А.  Столица (Сегодня, 16:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: borlas
Цитата: Хитрый Лис
Срал Федун на ваш флешмоб.


Если бы срал, то в маечки команду не одевал бы.
Ему на болельщиков то плевать конечно, просто срабатывает его капиталистическая жаба. Куесосят самого Федуна на стадионе - КДК с Федуна же и деньги берёт за это. Куесосят Глушакова - опять Федун это оплачивает.

+посещаемость.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#9  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 16:01)
  • -1
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online
Болеет за:
«Краснодар»
чем больше крика,чем больше ора, чем больше негатива на команду, тем больше будет шансов у Спартака не попасть в еврокубки, а может даже и побороться за переход в другую лигу... и если крики не помогут, то предлагаю в каждом матче фанатам Спартака выбегать на поле и бить по лицу сначала Глушакова, а потом и тех кто его поддерживает и защищает))))можно даже по несколько раз за игру выбегать и бить, что бы на верняка...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#8  borlas   (Сегодня, 15:59)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Хитрый Лис
Срал Федун на ваш флешмоб.


Если бы срал, то в маечки команду не одевал бы.
Ему на болельщиков то плевать конечно, просто срабатывает его капиталистическая жаба. Куесосят самого Федуна на стадионе - КДК с Федуна же и деньги берёт за это. Куесосят Глушакова - опять Федун это оплачивает.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
#7  Xar  Москва (Сегодня, 15:58)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
если на матчи вместо 40 тысяч будет приходить 5-10, Федуну будет не посрать.
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#6  Spartacus1971   (Сегодня, 15:56)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Больные на голову.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#5  andrej95602   (Сегодня, 15:55)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Идиоты! Федун, продли контракт с Дениской ещё на годик! Покажи этим долб.. бам их место. Правильно Галицкий у себя такую быдлоту на корню размазал.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
#4  Радослав Ковач  г. Москва (Сегодня, 15:55)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дебилы, бля ( с )
Регистрация: 24.09.2007 [жалоба]
#3  nedva  Russia (Сегодня, 15:53)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сектанты, бл...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:48)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Срал Федун на ваш флешмоб.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  spartak-higway  Москва (Сегодня, 15:45)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
#СБГ


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
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