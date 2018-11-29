В инстаграме напавшего на Глушакова болельщика нашли совместное с ним фото (фото)

В инстаграме болельщика, который атаковал Дениса Глушакова во вчерашнем матче группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2), обнаружено совместное фото с капитаном красно-белых.Четыре года назад, 22 июня 2014 года, он выложил в соцсети совместное фото с Глушаковым, подписав "я звезда на серьезных щщах".Напомним, болельщик выбежал на поле при счете 1:0 в пользу красно-белых и попытался ударить Глушакова.