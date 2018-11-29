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В инстаграме напавшего на Глушакова болельщика нашли совместное с ним фото (фото)

В инстаграме болельщика, который атаковал Дениса Глушакова во вчерашнем матче группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2), обнаружено совместное фото с капитаном красно-белых.

Четыре года назад, 22 июня 2014 года, он выложил в соцсети совместное фото с Глушаковым, подписав "я звезда на серьезных щщах".

В инстаграме напавшего на Глушакова болельщика нашли совместное с ним фото (фото)



Напомним, болельщик выбежал на поле при счете 1:0 в пользу красно-белых и попытался ударить Глушакова.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 11:27
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#10  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 13:34)
  • +2
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dreamcatcher
Пздюк.

Блин! Этот контентный контроль только портит русский язык.
А какое красивое слово было изначально...


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#9  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:41)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юрий Громов
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ

Да пошел ты нах


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#8  Юрий Громов   (Сегодня, 12:38)
  • -8
  •  (8)
online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#7  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:07)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Бороду отрастил и оборзел)) борода виновата))


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#6  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 11:50)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Верните Рианчо!


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#5  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 11:50)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Да они кореша оказывается!


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#4  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 11:44)
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
От любви до ненависти один хрюк laughing
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#3  Amirovich   (Сегодня, 11:40)
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
пыздаболы . он просто подбежал к нему . а глушаков как *** испугался и стал толкать бородатого . и били только фаната но не как не глушака проститутку =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 11:32)
  • +9
  •  (11)

ну и? есть видео Глушака о том что он ненавидит Спартак


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  dreamcatcher   (Сегодня, 11:31)
  • +4
  •  (6)

Пздюк.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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