Курбан Бердыев: при хороших предложениях "Рубин" будет отпускать лидеров, политика клуба не поменялась

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал итоги матча с "Динамо" (1:1) и дал понять, что зимой кто-то из лидеров может покинуть команду.- По первому тайму да, во втором мы немного поактивнее были. Но в концовке нельзя такие ошибки допускать. В целом, наверное, да.- Командная ошибка, начиная с передачи в центр.- Нет, это не первый мяч. Мы много работаем над стандартами, не только над этим.- Нет, политика клуба не меняется, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер".