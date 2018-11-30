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Курбан Бердыев: при хороших предложениях "Рубин" будет отпускать лидеров, политика клуба не поменялась

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал итоги матча с "Динамо" (1:1) и дал понять, что зимой кто-то из лидеров может покинуть команду.

- Ничья по такой игре справедлива?

- По первому тайму да, во втором мы немного поактивнее были. Но в концовке нельзя такие ошибки допускать. В целом, наверное, да.

- Чья ошибка была в эпизоде с пропущенным голом, защитники ошиблись или вратарь?

- Командная ошибка, начиная с передачи в центр.

- Мы долго смотрели, как вы нарабатывали такой вид угловых, наконец-то это сработало. Долго над этим работали?

- Нет, это не первый мяч. Мы много работаем над стандартами, не только над этим.

- Летом у "Рубина" была цель: при появлении хороших предложений по лидерам они будут продаваться. Изменилось ли что-то?

- Нет, политика клуба не меняется, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Бердыев Рубин Динамо
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