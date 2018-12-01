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Делегат матча "Енисей" - "Ахмат": за час до игры измерим температуру и примем решение

Делегат предстоящего матча 16-го тура РПЛ "Енисей" - "Ахмат" рассказал, в случае чего предстоящий матч может быть отменён.

"Готовимся к проведению матча. Замер температуры будет проведён за час до начала игры. В случае если градусник покажет температуру ниже минус 15 градусов Цельсия, то, по регламенту, одна из команд может отказаться выходить на поле", - приводит слова делегата пресс-служба "Енисея".
Теги: Ахмат Енисей
Сегодня, 11:54
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5
(1)
#5  Смотрящий  Москва (Сегодня, 12:58)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
Кто приедет в РФПЛ в такие условия?


Своих, морозоустойчивых надо доводить до ума.
И не растыркивать достойных по арендам, а давать играть в своей команде.

Только так много не попилишь, поэтому и не проходит


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#4  american boy   (Сегодня, 12:48)
  • 0
  •  (2)

Страна не пуганных идиотов хД летом отдыхаем, 1 декабря играем))
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:22)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
хахахаха цирк в рашечке


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 12:15)
  • +3
  •  (3)

Блэт,издеваются над всеми. Какой болельщик придет на стадион? В Грозном +7,как Ахмат будет играть при 15 мороза? Что дала система осень-весна? Как играть смуглым легионерам? Кто приедет в РФПЛ в такие условия?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#1  starichek1948  г.Санкт-Петербург (Сегодня, 12:00)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Выдать всем клюшки и сыграть в бенди футбольным мячом.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
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