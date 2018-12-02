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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Песьяков провел лучший матч в карьере. Оценки "Ростов"-ЦСКА
В ГТАшной разборке самые крепкие нервы оказались у голкипера "Ростова".
Сергей Песьяков - 5,0. Во время работы в "Спартаке" Валерий Карпин порой безосновательно доверял Песьякову. Ведь навскидку и не вспомнишь матч, в котором Сергей по-настоящему феерил. Но сегодня Песьяков сыграл очень круто. Отбитый пенальти, парочка эффектных сэйвов и бесстрашные выходы на подачи. Ждать Песьякова в сборной? Или из команды Карпина Черчесов вызывает только Ионова?
Мацей Вилюш - 3,0. На ровном месте привез пенальти в свои ворота, когда, несмотря на весь свой опыт, банально проиграл позицию молодому да юркому Сигурдссону. Больше не ошибался. Но момент с одиннадцатиметровым мог перечеркнуть все надежды команды.
Рагнар Сигурдссон - 4,0. Был лучшим в обороне "Ростова". Руководил всеми перемещениями центральных, успевая практически везде. Знание исландского помогло против армейских викингов.
Сверрир Ингасон - 3,5. Было ли это заданием Карпина, но Ингасон порой смело бежал вперед. И это не подключения к стандартам, а участие в позиционных атаках. Из-за рывков ему потом приходилось тяжело в погоне за быстроногими армейцами.
Сергей Паршивлюк - 3,0. Решил, что в этом матче у него цель - разобраться с Щенниковым. Вот они всю игру на фланге и мучились, терпя компанию друг друга. Еще бы о футболе подумать.
Арсений Логашов - 3,0. Не испортил, но и не прыгнул выше головы. Обычный матч нынешнего уровня Арсения Логашова - серый, как ноябрь в Москве.
Артур Юсупов - 4,0. Включил режим "Пирло" в первом тайме, когда классно раскатывал все атаки команды. Не передерживал, постоянно держал голову наверху и из-за этого видел всех и вся. Такой Юсупов точно играл бы и в основе "Зенита".
Александр Гацкан - 4,0. Благодаря ему, "Ростов" выиграл у армейцев центр поля. Не всегда ему скорости хватало, но уж если встречался с кем-то лицом к лицу, то записывал себе "+1" в графу "Отборы".
Александр Зуев - 3,0. Карпин решил сыграть в контратакующем стиле Моуринью эпохи мадридского "Реала". И Зуев в этой системе получил основную роль, с которой он не справился. Запаздывал с передачами, бил слишком прямолинейно, поэтому и загубил несколько перспективных моментов.
Алексей Ионов - 3,5. Хорошо чувствовал игру, понял, как поставить в тупик армейскую оборону, поэтому много и хаотично для защитников ЦСКА передвигался. Но партнеры его движения понимали нечасто.
Бьёрн Сигурдарсон - 2,5. Должен был играть мощнее, напористее. А почему-то спрятался, так и просидев в неведении все 90 минут.
Элдор Шомуродов - б/о
Игорь Акинфеев - 4,0. Свой пенальти Игорь отразил среди недели. В этом матче такой возможности ему не дали свои защитники, о чем он их и должен благодарить. Но когда оборона проседала, Акинфеев демонстрировал свой большой уровень, пару раз блестяще сыграв на реакции.
Марио Фернандес - 3,5. От российского бразильца теперь в каждом матче ждут таких игр, как на мундиале. Но по последним матчам кажется, что Фернандес больше всех в составе ЦСКА ждет зимнего перерыва. Сил ему теперь не хватает носиться вперед-назад по бровке.
Хердур Магнуссон - 3,5. То что ужасно сыграл Сигурдарсон - заслуга Магнуссона. Соотечественника "съел" капитально. Не хватило только точных фирменных диагоналей вперед.
Родриго Бекао - 4,5. Отфильтровал все, что двигалось на него в желтой форме. И делал это решительно и беспощадно, как ведущий федерального канала поступает с либеральными высказываниями. Больше всего отборов в составе ЦСКА.
Кирилл Набабкин - 3,5. Кирилл в тройке центральных смотрелся слабее всех остальных. Но не привозил, не ошибался, сделав все для нейтрализации ростовских атак.
Георгий Щенников - 3,0. См.оценку Паршивлюка.
Кристиян Бистрович - 3,0. Для центрального полузащитника слишком часто ошибался в передачах (только 79% точных). Да и не справился с большим, но медленным Гацканом.
Иван Обляков - 3,5. Участвовал почти во всех атаках армейцев, в некоторых даже в качестве завершителя. Но нули на табло говорят, что участие Облякова было бесполезным.
Никола Влашич - 3,5. Неоднозначный матч Влашича. С одной стороны, вся острота воротам Песьякова исходила исключительно от него. С другой стороны, нереализованный пенальти стоил армейцев победы.
Арнор Сигурдссон - 3,5. Имел 200-процентный момент, когда чуть не пробил со второго этажа Песьякова. Хороших передач в его адрес не хватило, чтобы он отметился результативным действием. Хотя предлагал себя много и качественно.
Такума Нисимура - 2,0. Японец пока вообще не понял, куда он приехал и что ему делать. Все невпопад и мимо нот.
Константин Кучаев - 3,0. Пока набирает форму. От лучших кондиций далек, поэтому игру армейцев своим выходом особо не усилил.
Федор Чалов - 3,0. Забить не сумел, да и передачи, как в матче с "Викторией", не расписывал.
Яка Бийол - б/о
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
"РОСТОВ"
Сергей Песьяков - 5,0. Во время работы в "Спартаке" Валерий Карпин порой безосновательно доверял Песьякову. Ведь навскидку и не вспомнишь матч, в котором Сергей по-настоящему феерил. Но сегодня Песьяков сыграл очень круто. Отбитый пенальти, парочка эффектных сэйвов и бесстрашные выходы на подачи. Ждать Песьякова в сборной? Или из команды Карпина Черчесов вызывает только Ионова?
Мацей Вилюш - 3,0. На ровном месте привез пенальти в свои ворота, когда, несмотря на весь свой опыт, банально проиграл позицию молодому да юркому Сигурдссону. Больше не ошибался. Но момент с одиннадцатиметровым мог перечеркнуть все надежды команды.
Рагнар Сигурдссон - 4,0. Был лучшим в обороне "Ростова". Руководил всеми перемещениями центральных, успевая практически везде. Знание исландского помогло против армейских викингов.
Сверрир Ингасон - 3,5. Было ли это заданием Карпина, но Ингасон порой смело бежал вперед. И это не подключения к стандартам, а участие в позиционных атаках. Из-за рывков ему потом приходилось тяжело в погоне за быстроногими армейцами.
Сергей Паршивлюк - 3,0. Решил, что в этом матче у него цель - разобраться с Щенниковым. Вот они всю игру на фланге и мучились, терпя компанию друг друга. Еще бы о футболе подумать.
Арсений Логашов - 3,0. Не испортил, но и не прыгнул выше головы. Обычный матч нынешнего уровня Арсения Логашова - серый, как ноябрь в Москве.
Артур Юсупов - 4,0. Включил режим "Пирло" в первом тайме, когда классно раскатывал все атаки команды. Не передерживал, постоянно держал голову наверху и из-за этого видел всех и вся. Такой Юсупов точно играл бы и в основе "Зенита".
Александр Гацкан - 4,0. Благодаря ему, "Ростов" выиграл у армейцев центр поля. Не всегда ему скорости хватало, но уж если встречался с кем-то лицом к лицу, то записывал себе "+1" в графу "Отборы".
Александр Зуев - 3,0. Карпин решил сыграть в контратакующем стиле Моуринью эпохи мадридского "Реала". И Зуев в этой системе получил основную роль, с которой он не справился. Запаздывал с передачами, бил слишком прямолинейно, поэтому и загубил несколько перспективных моментов.
Алексей Ионов - 3,5. Хорошо чувствовал игру, понял, как поставить в тупик армейскую оборону, поэтому много и хаотично для защитников ЦСКА передвигался. Но партнеры его движения понимали нечасто.
Бьёрн Сигурдарсон - 2,5. Должен был играть мощнее, напористее. А почему-то спрятался, так и просидев в неведении все 90 минут.
Элдор Шомуродов - б/о
ЦСКА
Игорь Акинфеев - 4,0. Свой пенальти Игорь отразил среди недели. В этом матче такой возможности ему не дали свои защитники, о чем он их и должен благодарить. Но когда оборона проседала, Акинфеев демонстрировал свой большой уровень, пару раз блестяще сыграв на реакции.
Марио Фернандес - 3,5. От российского бразильца теперь в каждом матче ждут таких игр, как на мундиале. Но по последним матчам кажется, что Фернандес больше всех в составе ЦСКА ждет зимнего перерыва. Сил ему теперь не хватает носиться вперед-назад по бровке.
Хердур Магнуссон - 3,5. То что ужасно сыграл Сигурдарсон - заслуга Магнуссона. Соотечественника "съел" капитально. Не хватило только точных фирменных диагоналей вперед.
Родриго Бекао - 4,5. Отфильтровал все, что двигалось на него в желтой форме. И делал это решительно и беспощадно, как ведущий федерального канала поступает с либеральными высказываниями. Больше всего отборов в составе ЦСКА.
Кирилл Набабкин - 3,5. Кирилл в тройке центральных смотрелся слабее всех остальных. Но не привозил, не ошибался, сделав все для нейтрализации ростовских атак.
Георгий Щенников - 3,0. См.оценку Паршивлюка.
Кристиян Бистрович - 3,0. Для центрального полузащитника слишком часто ошибался в передачах (только 79% точных). Да и не справился с большим, но медленным Гацканом.
Иван Обляков - 3,5. Участвовал почти во всех атаках армейцев, в некоторых даже в качестве завершителя. Но нули на табло говорят, что участие Облякова было бесполезным.
Никола Влашич - 3,5. Неоднозначный матч Влашича. С одной стороны, вся острота воротам Песьякова исходила исключительно от него. С другой стороны, нереализованный пенальти стоил армейцев победы.
Арнор Сигурдссон - 3,5. Имел 200-процентный момент, когда чуть не пробил со второго этажа Песьякова. Хороших передач в его адрес не хватило, чтобы он отметился результативным действием. Хотя предлагал себя много и качественно.
Такума Нисимура - 2,0. Японец пока вообще не понял, куда он приехал и что ему делать. Все невпопад и мимо нот.
Константин Кучаев - 3,0. Пока набирает форму. От лучших кондиций далек, поэтому игру армейцев своим выходом особо не усилил.
Федор Чалов - 3,0. Забить не сумел, да и передачи, как в матче с "Викторией", не расписывал.
Яка Бийол - б/о
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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