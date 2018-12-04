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Гурам Аджоев: спасибо болельщикам - вдвойне приятно выиграть у ведущего клуба страны в такой атмосфере

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о победе над "Зенитом".

"Хочу поздравить всех, кто причастен к этой победе. Благодарен футболистам, которые выложились без остатка. Огромное спасибо болельщикам, которые в такую морозную погоду пришли на трибуны. Вдвойне приятно обыграть ведущий клуб страны при такой атмосфере на трибунах.

Вообще, символично, что заключительная домашняя игра в уходящем году получилась именно такой: эмоциональной, драматичной, при горячей поддержке со стороны зрителей. На матче присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Его внимание и поддержку, которую он оказывает "Арсеналу", невозможно переоценить", - приводит слова Аджоева "Чемпионат"
Теги: Арсенал Тула Зенит Аджоев
Сегодня, 10:27
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